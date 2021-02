Frankfurt/Main (ots) - Die girocard bleibt auch in dem von der Corona-Pandemie

bestimmten Jahr auf Erfolgskurs: Mit knapp 5,5 Milliarden Transaktionen im Jahr

2020 erreichte sie an der Kasse einen neuen Höchststand. Im Vergleich zum

Vorjahr wurde sie rund eine Milliarde mal häufiger gezückt (2019: 4,5

Milliarden). Dies entspricht einem Wachstum um 21,7 Prozent. Wie die aktuelle

Statistik der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) weiter zeigt, lag der Umsatz bei

236 Milliarden Euro und stieg damit um 12,0 Prozent (2019: 211 Milliarden Euro).

Der seit Jahren zu beobachtende Wandel zur Kartenzahlung am Point-of-Sale setzt

sich in dieser außergewöhnlichen Zeit somit weiter fort. Insbesondere das

kontaktlose Bezahlen begegnet dem Wunsch der Kunden und des Handels nach Abstand

und Hygiene.



Kontaktlos wächst im Jahresverlauf rasant







Wurden im Januar 2020 erst rund vier von zehn Transaktionen kontaktlosdurchgeführt, stieg dieser Anteil zum Jahresende auf 60,4 Prozent (Jahresende2019: 35,7 Prozent) und liegt damit klar über dem Jahresdurchschnitt 2020 von50,1 Prozent (Jahresdurchschnitt 2019: 26,6 Prozent). Der Umsatz derberührungslosen Bezahlvorgänge wuchs im gleichen Zeitraum um mehr als dasDoppelte auf 97 Milliarden Euro (2019: 41 Milliarden Euro). Zu den kontaktlosenBezahlvorgängen zählt auch das Bezahlen mit der digitalen girocard,beispielsweise im Smartphone. Dieses hat sich immer weiter etabliert und wirdkünftig wohl noch häufiger an den Kassen des stationären Handels genutzt. Da dieZahlungsfreigabe hier ausschließlich über das eigene Smartphone, zum Beispielüber Fingerabdruck oder Gesichtserkennung (also ohne PIN-Eingabe in dasBezahlterminal) erfolgt, ist der Bezahlvorgang besonders schnell, bequem und -momentan für viele so wichtig - hygienisch.Üblich wie nie, bei großen wie bei kleinen BeträgenKunden zücken die girocard nicht nur beim Begleichen größerer Beträge, wie demWochenendeinkauf, sondern auch bei immer geringeren Bonsummen. Insgesamt sankder durchschnittliche Bezahlbetrag von 46,86 Euro im Jahr 2019 auf 43,14 Euro imJahr 2020. Gleichzeitig stieg der Durchschnittsbetrag von kontaktlosen Zahlungenmit der girocard auf 35,31 Euro (2019: 33,93 Euro). Das zeigt, wieselbstverständlich die (kontaktlose) Kartenzahlung mittlerweile genutzt wird -unabhängig von der Bonhöhe des Einkaufs. Für die Kunden wurde das berührungsloseBezahlen im Frühjahr 2020 noch bequemer: Auf vielfachen Wunsch hob die DK dasLimit für PIN-freie Kontaktlos-Zahlungen von 25 Euro auf 50 Euro an."Mit Karte, bitte": Handel setzt vermehrt auf das girocard-SystemViele Händler stehen gerade durch die Pandemie vor großen Herausforderungen. Um