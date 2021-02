WPD Pharmaceuticals gibt bekannt, dass dem polnischen Forschungsinstitut eine Subvention von 1,5 Mio. US-Dollar für eine unabhängige klinische Studie über Annamycin gewährt wurde

Vancouver (British Columbia), 9. Februar 2021. WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO, FWB: 8SV1) („WPD“ oder das „Unternehmen“), ein Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass die Agencja Badań Medycznych (Agentur für medizinische Forschung), eine staatliche polnische Agentur, die für die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung im Bereich Medizin- und Gesundheitswissenschaften verantwortlich ist, dem Nationalen Forschungsinstitut Maria Skłodowska-Curie eine Subvention in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar zur Finanzierung einer klinischen Phase-1B/2-Studie mit Annamycin zur Behandlung von Lungenmetastasen des Weichteilsarkoms gewährt hat.

Die mittels Subventionen finanzierte klinische Studie wird von Prof. Piotr Rutkowski, MD, PhD, dem Leiter der Abteilung für Weichteil-/Knochensarkome und Melanome am Nationalen Onkologie-Forschungsinstitut Maria Skłodowska-Curie in der polnischen Hauptstadt Warschau geleitet werden. In Zusammenarbeit mit WPD wird Prof. Piotr Rutkowski die Vorbereitung und Durchführung der klinischen Studie unterstützen, die voraussichtlich in diesem Jahr beginnen wird.

Moleculin Biotech Inc. („Moleculin“), jenes Unternehmen, das die Wirkstoffverbindung Annamycin an WPD für 29 vorwiegend europäische Länder unterlizenziert, wird das für die klinische Studie erforderliche Arzneimittelprodukt liefern und WPD wird die mit der Subvention in Zusammenhang stehenden Aktivitäten in Polen unterstützen.

Mariusz Olejniczak, CEO von WPD, sagte auch: „Die Unterstützung dieser Subvention stellt einen bedeutsamen Schritt bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen gemäß dem Unterlizenzabkommen zwischen WPD und Moleculin dar und ist gleichzeitig eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Prof. Rutkowski und dessen Team bei der Vorbereitung und Durchführung der klinischen Studien im Laufe dieses Jahres.“

Weichteilsarkome sind mit geschätzten 130.000 Fällen pro Jahr weltweit die häufigste Form von Sarkomen. Während zahlreiche Sarkome durch chirurgische Entfernung behandelt werden können, wird geschätzt, dass 20 bis 50 Prozent der STS-Sarkome schließlich in die Lunge metastasieren, wo die Behandlung schwieriger werden kann.

Sobald Metastasen in die Lunge eingedrungen sind und der Tumor nicht chirurgisch entfernt werden kann, besteht die primäre Chemotherapie aus dem Anthracyclin Doxorubicin (auch bekannt als Adriamycin). Während zehn bis 30 Prozent der Patienten mit Sarkom-Lungenmetastasen zunächst auf Doxorubicin ansprechen, kommt es bei den meisten zu einem Rückfall, wodurch der Großteil dieser Patienten keine alternative Chemotherapie erhält. Die Behandlungsmöglichkeiten sind weiter eingeschränkt, zumal die damit einhergehende Kardiotoxizität der zurzeit zugelassenen Anthracycline, einschließlich Doxorubicin, die Menge des Anthracyclins einschränkt, die den Patienten verabreicht werden kann.

Annamycin ist ein Anthracyclin der „nächsten Generation“, von dem kürzlich in Tiermodellen nachgewiesen wurde, dass es sich in der Lunge bis zu 34 Mal so viel wie Doxorubicin anreichert. Annamycin hat vor allem in kürzlich durchgeführten klinischen Studien am Menschen zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämie keine Kardiotoxizität ergeben, weshalb die Anwendung von Annamycin möglicherweise nicht denselben Dosisbeschränkungen unterliegt wie Doxorubicin.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und Unterlizenzverträge mit Moleculin Biotech, Inc. bzw. CNS Pharmaceuticals, Inc. abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt 30 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

