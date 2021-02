NORDLB stuft RTL GROUP auf 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat RTL nach vorläufigen Jahreszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 38 auf 53 Euro angehoben. Der Medienkonzern habe die eigenen Ziele wie die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu schaffe der Verkauf von SpotX einen "deutlichen Mehrwert". Es gebe bereits Spekulationen über eine Sonderausschüttung an die Aktionäre./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 12:36 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 12:48 / MEZ





