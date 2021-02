Quenza startet bahnbrechendes Online-Tool für Therapeuten / Wegen der COVID-19 Pandemie fühlen sich Therapeuten stark unter Druck gesetzt / Das niederländische Startup Quenza will Sie unterstützen

Hamburg (ots) - Das niederländische Startup Quenza (https://quenza.com/) stellt

heute ein bahnbrechendes Tool für Therapeuten vor.



"QUENZA wird es Fachleuten ermöglichen, ihre Praxis aufzuwerten, indem sie ihre

Kunden digital unterstützen und mit ihnen in Kontakt treten. Obwohl dieses Tool

eine radikale Veränderung darstellt, ersetzt es nicht die Beratungen 'auf der

Couch'. Stattdessen ergänzt es die konventionellen Sitzungen vor Ort und gibt

den Klienten eine dringend benötigte Möglichkeit, auf dem richtigen Weg zu

bleiben und ihre eigenen therapeutischen Ergebnisse zu verbessern", sagt Hugo

Alberts PhD, Mitbegründer von Quenza.



Die COVID-19 Pandemie wütet und bringt das Leben der Bürger weltweit

durcheinander. Die Welt befindet sich in einem flachen Trudeln, um Innovationen

zu entwickeln und neue Wege zu finden, um gewöhnliche Dinge zu tun. Mehr denn je

fühlen sich Psychotherapeuten unter Druck gesetzt, Klienten in großem Umfang zu

helfen und die Effektivität ihrer Arbeit zu steigern.







Online-Ressourcen zu entwickeln, ist Quenza dem Feld bereits um Längen voraus.

Es ist einzigartig und das einzige seiner Art in seiner Klasse und im Bereich

der psychischen Gesundheit derzeit", sagt Seph Fontane Pennock, Mitbegründer von

Quenza.



"Die Pandemie hat die Probleme der psychischen Gesundheit verschlimmert und zu

einem starken Anstieg der Fallzahlen geführt. Die Bürger*innen brauchen in

diesen beispiellosen Zeiten dringend unsere Hilfe", ergänzt Alberts.



Da kein unmittelbares Ende der COVID-Pandemie in Sicht ist, wird der

Aufwärtstrend bei den Fallzahlen im Bereich der psychischen Gesundheit in

absehbarer Zeit anhalten. Die Behandler erleben ihre geschäftigste Zeit

überhaupt und es ist nicht zu erwarten, dass dies in absehbarer Zeit nachlässt.

Wenn überhaupt, dann wird prognostiziert, dass sich die Situation aufgrund der

verheerenden Auswirkungen der Pandemie verschlimmern wird.



Bitte besuchen Sie die Website für weitere Informationen über Quenza:

https://quenza.com



