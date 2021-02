Ein Blick auf den ausgedehnten Chartverlauf bei NVIDIA offenbart einen langfristigen Aufwärtstrend, dieser brachte Kursnotierung von 589,06 US-Dollar bis ins dritte Quartal 2020 hervor. Seitdem allerdings ist die Luft kurzzeitig aus dem Wert entwichen, das Papier hat eine grobe Seitwärtskonsolidierung zwischen 468,17 US-Dollar und dem besagten Hoch eingeschlagen. Das Ganze spielt sich jedoch in einem symmetrischen Dreieck ab und lässt Rückschlüsse auf eine baldige Fortsetzung zu. Solche Kursmuster werden nämlich häufig in übergeordneter Trendrichtung aufgelöst und halten hierdurch bei erfolgreicher Auflösung weiteres Kurspotenzial bereit.

Ausbruch steht unmittelbar bevor

Die deutlichen Kursgewinne zu Beginn dieser Handelswoche haben das Papier sogleich an die obere Dreiecksbegrenzung angeschoben, oberhalb der Oktoberhochs von 587,66 US-Dollar könnte es demnach zu einem regelkonformen Kaufsignal in Richtung der Jahreshochs aus 2020 bei 589,06 US-Dollar kommen. Übergeordnet könnte die NVIDIA-Aktie sogar in den Bereich von 665,55 US-Dollar weiter zulegen und macht ein Long-Investment hierauf sehr interessant. Als Investmentvehikel kann dazu das mit einem konstanten Hebel von 5,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf NVIDIA WKN MC2V6L zum Einsatz kommen. Kommt es zu einem Pullback im heutigen Handelsverlauf, findet die NVIDIA-Aktie bei 560,00 und darunter bei 533,23 US-Dollar Unterstützungen vor. Bärische Signale würden sich dagegen unterhalb von 500,00 US-Dollar ergeben, in diesem Szenario müssten Abschläge in den Bereich zwischen 465,72 und 468,17 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.