Clearwater Analytics expandiert in Europa

Bei Clearwater plant man, die eigene Präsenz in Großbritannien und Europa zu verdoppeln. Zu diesem Zweck werden Experten aus den Bereichen Produktwesen, Vertrieb und operatives Geschäft zur Einstellung angeworben, um die Dienstleistungen und das Know-how für Kunden in Europa zu erweitern. Das derzeitige Team von Clearwater besteht aus 150 Mitarbeitenden, die von London und Edinburgh aus tätig sind.

„Einige der größten europäischen Finanzinstitute wechseln derzeit zu Clearwater. Wir sehen dabei die großartige Chance, unsere Kunden in ihren jeweiligen Regionen vor Ort zu bedienen“, so Sandeep Sahai, CEO von Clearwater. „Wir konzentrieren uns nach wie vor zu 100 Prozent darauf, unseren Kunden die weltweit besten Lösungen und die allerbeste Servicequalität zu bieten.“

„Unser Kundenstamm in Europa wächst sehr schnell. Mit unseren Investitionen in Europa unterstützen wir die Vision von Clearwater, die weltweit vertrauenswürdigste und umfassendste Technologieplattform im Bereich Kapitalanlagenbuchhaltung und -analyse zu werden“, so Jim Cox, Chief Financial Officer von Clearwater.

Clearwater erhielt neue Investitionsmittel von den Investmentgesellschaften Permira, Warburg Pincus, Dragoneer Investment Group und Durable Capital, um sein Wachstum in Europa und Asien zu beschleunigen.

Mit einem auf der Plattform verwalteten Kundenvermögen von über 5,5 Billionen US-Dollar ersetzt Clearwater unterschiedliche Lösungen für Datenverwaltung, Buchhaltung und Berichtswesen durch eine einzige Plattform, die zu 100 Prozent validierte Daten und tägliche Berichte liefert. Die gesetzlich vorgeschriebenen Berichte, GAAP-, Steuer-, Risiko- und aufsichtsrechtliche Berichte werden alle mit anpassbaren Berichterstellungsfunktionen und leistungsstarken Analysefunktionen aus dieser einzigen Quelle erstellt.

Die Expansion von Clearwater in Europa wird von Gayatri Raman, Managing Director für die Regionen EMEA und APAC, geleitet.

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics ist eine globale, automatisierte SaaS-Lösung für die Aggregation, den Abgleich, die Abrechnung und die Berichterstellung von Kapitalanlagendaten. Clearwater unterstützt Tausende Unternehmen dabei, ihre Investmentportfolio-Daten optimal zu nutzen – mit einem erstklassigen Produkt und mit kundenorientiertem Service. Clearwater bietet ein umfassendes Ergänzungsangebot an Middle- und Back-Office-Lösungen wie Trade Confirmation / Trade Affirmation, Kundenabrechnung, Composite Management, Kundenauszüge und vieles mehr.

Tag für Tag werden mit der Lösung von Clearwater Berichte über Vermögenswerte in Höhe von mehr als 5,5 Billionen US-Dollar für Kunden wie Arch Capital, Catalina Holdings, Chaucer, Cisco, Convex Group, Facebook, FBD Insurance, Garmin, J.P. Morgan, London & Capital, Oracle, Spotify, Starbucks, Unum Group und viele andere erstellt. Anlageexperten aus 50 Ländern vertrauen auf Clearwater, wenn es um die Bereitstellung zeitnaher, validierter Kapitalanlagedaten und detaillierter Berichte geht.

Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter www.clearwater-analytics.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/clearwater-analytics/ | Twitter: @cwanalytics

