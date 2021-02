Colt DCS stellt europäische Standorte auf 100 % Ökostrom um

Initiative mit dem Schwesterunternehmen Colt Technology Services verringert Emissionen und unterstützt Nachhaltigkeitsinitiativen der Kunden.

LONDON, 9. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Wie Colt Data Centre Services (DCS) heute bekanntgab, bezieht das Unternehmen sämtlichen Strom für seine Standorte in Europa und Großbritannien nun aus erneuerbaren Quellen. Außerdem versorgt Colt DCS Rechenzentrumkunden aus der Region und das Schwesterunternehmen Colt Technology Services mit Ökostrom und unterstützt sie so bei der Reduzierung ihrer CO 2 -Emissionen. Colt DCS betreibt in Großbritannien und Europa derzeit 17 carrier-neutrale Rechenzentren, drei davon in London.