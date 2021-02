TriStar Gold gibt Ernennung von unabhängigem Board-Mitglied bekannt

9. Februar 2021 – TriStar Gold Inc. (das Unternehmen oder TriStar) (TSXV: TSG, OTCQX: TSGZF) freut sich, die Ernennung von Herrn Mark Isto als unabhängiges Mitglied in das Board of Directors bekannt zu geben. Dr. Quinton Hennigh wird aus dem Board of Directors zurücktreten, aber das Unternehmen weiterhin als Mitglied des technischen Beirats unterstützen.

„Als Erstes möchte ich Quinton für die Jahre danken, die er diesem Unternehmen gewidmet hat, und möchte betonen, dass wir durch seine Rolle als Mitglied des technischen Beirats weiterhin von seiner Expertise und seiner Erfahrung profitieren werden“, erklärt Nick Appleyard, President und CEO von TriStar. „Die Aufnahme von Mark in das Board ist Beleg für die Weiterentwicklung des Unternehmens; seine Erfahrung im Betrieb und in der Erschließung von großen Goldtagebauminen wird für uns von unschätzbarem Wert sein.“

Herrn Isto wurden außerdem 300.000 Incentive-Aktienoptionen mit einer Laufzeit von 5 Jahren (ab 8. Februar 2021) gewährt. Jede Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie von TriStar zum Ausübungspreis von 0,25 Dollar. Die Optionen werden sofort zugeteilt.

Herr Isto verfügt über 38 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbautechnik, Minenmanagement und Projektentwicklung auf regionaler und globaler Ebene. Derzeit ist Herr Isto Executive Vice President und Chief Operating Officer bei Royal Gold Corporation.

Zuvor war er als Vice President, Operations bei First Nickel Inc. und Senior Vice President der Projects Group bei Kinross Gold Corp. tätig. Er diente als Mine General Manager von Golden Sunlight Mines, Inc. (Placer Dome America) und hatte davor während seiner fast 25-jährigen Karriere bei Placer Dome zahlreiche andere Managementpositionen im Rahmen der weltweiten Betriebe von Placer Dome inne, unter anderem Chief Engineer, Mine Superintendent, Project Director und Senior Advisor.

Herr Isto hat ein Bachelor of Science-Diplom in Bergbautechnik vom Montana College of Mineral Science and Technology sowie ein Master of Business Administration-Diplom in Betriebswirtschaftslehre von der University of Nevada, Reno.

Über TriStar

TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist derzeit das Konzessionsgebiet Castelo de Sonhos im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG bzw. am OTCQB-Markt unter dem Kürzel TSGZF gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.