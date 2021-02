Anlegerverlag Ballard Power & Co: Ist Wasserstoff schon am Ende? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.02.2021, 14:48 | 115 | 0 | 0 09.02.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Für die Wasserstoff-Aktien von Ballard Power, Plug Power, ITM Power und Co. sieht es momentan wirklich schlecht aus. Zwar gibt es hier keine wirklich schlechten Schlagzeilen zu den Entwicklungen. Jedoch ist das genau der Grund für den Kursverlauf dieser Aktien. Diese Aktien leben vom Hype, der allerdings in diesen Tagen ausbleibt. Wann geht es also wieder bergauf? Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Ballard Power große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Man sollte sich nun die Frage stellen, wie viel Potenzial in den Wasserstoff-Aktien noch steckt. Möglicherweise handelt es sich bei der derzeitigen Stagnation auch nur um eine vergleichsweise schlechte Phase. Die nächste positive Schlagzeile kann die Anlegerstimmung zu den Wasserstoff-Aktien bereits wieder in die Höhe schießen lassen! Hier schlummert weiter großes Potenzial. Denn über kurz oder lang wird der Wasserstoff-Antrieb weiter in den Markt drängen und herkömmliche Antriebe aus dem Markt verdrängen. Nachhaltigkeit wird immer weiter in den Fokus gerückt und nicht mehr verlieren. Ballard Power muss dennoch heute einen enormen Kursverlust von 0,71 Prozent verkraften und somit 0,24 Euro Verlust in Kauf nehmen, wodurch die Aktie auf 33,80 Euro verharrt. Fazit: Ballard Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



