EASY SOFTWARE AG: Andreas Zipser erweitert den Vorstand der EASY SOFTWARE AG

Mülheim an der Ruhr, 9. Februar 2021Andreas Zipser erweitert den Vorstand der EASY SOFTWARE AGDer Diplom-Mathematiker und Betriebswirt Andreas Zipser (49) übernimmt demnächst den Vorstandsvorsitz bei der EASY SOFTWARE AG. Er trägt seit über 20 Jahren unter anderem als Geschäftsführer Verantwortung in den Bereichen Vertrieb, Entwicklung, Business Development, Marketing sowie Produktmanagement. Zuletzt setzte er beim britischen Softwareunternehmen Sage als Executive Vice President & Managing Director Central Europe den strategischen Schritt von Lizenzprodukten in die Cloud erfolgreich um und leitete die Einführung eines neuen Partnerprogramms zur Vermarktung der Cloud-basierten Unternehmenslösungen.„Bei der Suche nach einer Besetzung dieser Position haben wir viel Wert auf relevante Expertise gelegt: insbesondere auf den Ausbau und die Transformation eines Softwareunternehmens und Erfahrung mit Cloud Computing im Mittelstand. Wir freuen uns, dass wir Andreas Zipser für EASY gewinnen konnten. Wir glauben, dass er die Erfahrung und die Qualitäten mitbringt, um das Unternehmen zum Wohle unserer Kunden und Mitarbeitenden weiterzuentwickeln. Und mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz als Führungskraft in Deutschland und international sind wir überzeugt, dass EASY von seinen Fähigkeiten und Erfahrungen sehr profitieren wird", berichtet Richard Wiegmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats.