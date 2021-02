DGAP-News Nass Valley Gateway Ltd. kündigt Aufnahme von CBD-Veteranin Jeanine Getz in seinen Verwaltungsrat an Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 09.02.2021, 15:00 | 48 | 0 | 0 09.02.2021, 15:00 | DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Personalie

Nass Valley Gateway Ltd. kündigt Aufnahme von CBD-Veteranin Jeanine Getz in seinen Verwaltungsrat an GETZ WIRD WERTVOLLE ERFAHRUNG BEI DER EINFÜHRUNG VON CBD-PRODUKTEN EINBRINGEN Vancouver, British Columbia, über NewMediaWire -- Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN") (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN"), ein Vertreiber von erstklassigen Broad- und Full-Spectrum-CBD-Konsumgütern, freut sich bekanntzugeben, dass sein Vorstand am 8. Februar 2021 für die Aufnahme von Jeanine Behr Getz aus Greenwich (Connecticut) als ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats gestimmt hat. Dies geschieht zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Entwicklung von Nass Valley, da das Unternehmen sich darauf vorbereitet, sein neues Sortiment von 30 CBD-Produkten in den Kategorien Schönheit, Schlaf und Schmerzlinderung für Menschen und Haustiere vorzustellen. Jeanine Getz arbeitete bei TwinLab, einem Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel und Phytocannabinoide, während der Einführung von dessen CBD-Produktreihe. Sie war direkt an der Erstellung von Mitteilungen und Aufklärungsmaterialien sowie der Vermarktungs- und Geschäftsstrategie für CBD-Produkte in den Abteilungen Sport, Schönheit und Vitamin-Nahrungsergänzungsmittel von TwinLab beteiligt. Vor ihrer Zeit bei TwinLab war Jeanine bei Yulex tätig, einem Rohstoffunternehmen, das FSC-zertifizierten sauberen Kautschuk produziert, der in Taucheranzügen, Yogamatten und Babyprodukten verwendet wird. Sie arbeitete dort mit Marken wie Patagonia, Honest Company und Lululemon. Außerdem war sie früher für McKesson Automated Healthcare sowie SafeSkin Corporation beschäftigt. Gavin Collier, CEO von Nass Valley, erklärte: "Jeanine Getz wird ihre umfangreiche Erfahrung bei der strategischen Vorgehensweise einbringen, um innovative Möglichkeiten für den Aufbau des Markenwerts von NVG zu finden und zugleich die Einführung unserer neuen Produkte voranzutreiben. Wir können uns in der Tat glücklich schätzen, eine Frau mit ihrer Erfahrung und ihrem umfassenden Wissen über CBD-Konsumgüter im Verwaltungsrat von Nass Valley Gateway begrüßen zu dürfen." Seite 2 ► Seite 1 von 3



