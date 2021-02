Einer unserer Lieblingstitel aus dem Dow-Jones-Index ist neben Procter & Gamble, definitiv Visa.

Einer unserer Lieblingstitel aus dem Dow-Jones-Index ist neben Procter & Gamble, definitiv Visa. Viele von Ihnen kennen unsere Grundhaltung zum Kreditkarten Emittenten. Für all diejenigen, die unsere Haltung noch nicht kennen, sei gesagt: Visa gehört in jedes Depot. Wir haben es mit einem enorm starken Wachstumsunternehmen zu tun, welches seit seinem Start an der Börse eigentlich nur eine Richtung kannte: aufwärts.

Diese Bewegung wird nur ab und zu durch Zwischen-Korrekturen ein wenig zurückgenommen, was für uns immer ein Grund zur Freude ist, weil wir dann zur Stelle sind.

Visa hat sich abermals exakt an unsere Prognose gehalten. Wir haben seit dem Hoch bei $220.39 eine saubere Zwischen-Korrektur direkt in unsere grüne Zielbox gesehen. Diese haben wir bereits am 18.12.2020 angekündigt, wie Sie auf dem folgenden Chart sehen können.

Visa Chart vom 18.12.2020

Am 22.01.2021 haben wir unsere Prognose, genauer die grüne Box, etwas präzisiert, da noch ein kleines Hoch ($220.39) gefolgt ist.

Visa Chart vom 29.01.2021

Die Bullen haben am oberen Rand unserer Box keine Lust mehr zu Warten gehabt, wie es scheint. Auf dem folgenden Chart können sie sehen, dass wir bereits im Aufwärtstrend sind. Allerdings sehen wir noch eine Restgefahr auf ein tieferes Eindringen in unsere grüne Box. Deshalb haben wir mit einem weiteren Einstieg noch gewartet. Dieser wir aber in Kürze erfolgen.

Visa Chart vom 09.02.2021

Falls Sie noch nicht investiert sein sollten, ist die kommende Einstiegschance eine sehr gute Gelegenheit für Sie, dies nachzuholen. Die letzten 15 Monate waren mehr als nur gut zu uns und ich konnte selbst in 2020 das beste Börsenjahr meiner Geschichte schreiben. In der Performance Tabelle sehen Sie komplett transparent unsere aktuellen Positionen.

Ich gehe davon aus, die Bewegungen und der Bullenmarkt in 2021 werden stärker sein als in 2020 und damit mein Börsenjahr und hoffentlich auch Ihres, noch besser als das letzte!

Wir können es nicht oft genug betonen: wir befinden uns erst am Anfang einer sehr starken wie langen Aufwärtsbewegung. Wir sind in einem Bullenmarkt!

Und jetzt folgt… Nein, wo denken Sie hin! Ein Raketenbild!

Bleiben Sie entspannt und heiter, denn jetzt geht’s auf der Oberseite weiter!

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können?

Das geht und zwar kostenlos!

Das bedeutet, Sie können für alle 30 Dax Aktien und alle 30 Dow Jones Aktien das Positionsmanagement erhalten (Einstiege, Ausstiege, Stopps, Gewinnmitnahmen). Überzeugen Sie sich selbst!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de