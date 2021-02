Was kommt nun auf uns zu? AXA Future Risks Report zeigt Risiken der Zukunft auf (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- AXA hat zum siebten Mal in Folge den Future Risks Report erhoben undveröffentlicht. Die Studie ermittelt die Wahrnehmung künftiger Risiken durchExperten in einer strukturierten Umfrage und der breiten Öffentlichkeit durcheine bevölkerungsrepräsentative Befragung.- Klimawandel, Cyberrisiken und geopolitische Instabilität sind die dreimeistgenannten Zukunftsrisiken in Deutschland.- Während im weltweiten Vergleich die Corona-Krise auch die Risikowahrnehmungdominiert, landen in Deutschland Pandemien und Infektionskrankheiten nur aufdem vierten Platz möglicher künftiger Risiken.- Bundesbürger fühlen sich in ihrem direkten lokalen und sozialen Umfeld wohlund sicher. Diese gefühlte Sicherheit kann zum Problem werden.Seit nun rund zehn Monaten hat die Corona-Pandemie das öffentliche Leben imGriff. Mit jeder Verlängerung des Lockdowns und jeder neuen Maßnahme derRegierung wird der Ruf nach klaren Perspektiven für die Bevölkerung lauter.Trotz dieser schwerwiegenden anhaltenden Situation behalten die Deutschen inSachen Wahrnehmung und Einschätzung von Risiken einen vergleichsweisen kühlenKopf. Während in zahlreichen Ländern Pandemien und Infektionskrankheiten dieRangliste möglicher zukünftiger Risiken anführen, liegen diese in Deutschlanderst auf Platz vier. 39 Prozent der befragten Experten schätzen Pandemien undInfektionskrankheiten als zukünftiges Risiko in Deutschland ein, im weltweitenVergleich liegt der Wert bei weit über der Hälfte (56 Prozent). Die Plätze einsbis drei bilden in Deutschland der Klimawandel (70 Prozent), Cyberrisiken (51Prozent) und geopolitische Instabilität (47 Prozent). Zu diesen Ergebnissenkommt der AXA Future Risks Report, eine Studie zur Ermittlung der Wahrnehmungkünftiger Risiken. Neben einer strukturierten Umfrage unter Experten wurde inder siebten Auflage des Reports erstmals die Gesamtbevölkerung repräsentativbefragt."Es gehört seit jeher zu unseren Kernaufgaben, mögliche Risiken in derGesellschaft zu identifizieren und zu bewerten. Die weitsichtigeRisikowahrnehmung der Deutschen in Sachen Klima- und Cyberrisiken stimmt unsdabei positiv. Gleichzeitig kann das hohe Sicherheitsgefühl der Bundesbürger inihrem persönlichen Umfeld durchaus zu einer Fehleinschätzung alltäglicherRisiken führen" , kommentiert Alexander Vollert , CEO der AXA Konzern AG, dieStudienergebnisse.Das beträfe sowohl aktuelle unmittelbare Risiken wie die anhaltende Pandemie alsauch gefühlt entferntere Risiken wie die konkreten Auswirkungen des Klimawandelsoder Bedrohungen im Internet.Je kleiner der Radius desto höher das SicherheitsgefühlDas Sicherheitsgefühl der Deutschen ist auffallend stark. Der Aussage "In meinem