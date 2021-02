Deutsche Anleihen stagnieren - Rendite in Italien auf Rekordtief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag unter dem Strich nur wenig von der Stelle bewegt. Anfängliche Kursgewinne konnten nicht gehalten werden. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Nachmittag bei 176,04 Punkten und damit geringfügig niedriger als am Vortag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,44 Prozent.

Die Zehnjahresrendite hat sich zuletzt etwas von ihrem höchsten Niveau seit knapp einem halben Jahr entfernt. Ausgelöst des jüngsten Zinsanstiegs waren vor allem steigende Inflationserwartungen an den Märkten. Dazu tragen zum einen die erwartete konjunkturelle Belebung infolge von Corona-Impfungen bei. Zum anderen wird dem geplanten billionenschweren Konjunkturpaket der US-Regierung Inflationspotenzial zugesprochen.