AKTIE IM FOKUS Klöckner & Co springen hoch - Optimistische Quartalsprognose Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 09.02.2021, 15:38 | 32 | 0 | 0 09.02.2021, 15:38 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Klöckner & Co haben am Dienstagnachmittag mit einem Kurssprung auf Aussagen zum ersten Quartal reagiert. Die Papiere des Stahlhändlers schüttelten ihre Verluste ab und legten zuletzt um 2,8 Prozent auf 7,805 Euro zu. Angesichts der fortgesetzten Erholung der Stahlnachfrage und des gestiegenen Preisniveaus in Europa und den USA sowie dank verringerter Kosten könne KlöCo besonders von der positiven Marktentwicklung profitieren, teilte das Unternehmen mit. Daher werde für das erste Jahresviertel 2021 mit einem "sehr deutlich über dem Vorjahresquartal liegenden operativen Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten von 110 bis 130 Millionen Euro gerechnet./ck/he





Diesen Artikel teilen Wertpapier

Kloeckner Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer