Wiesbaden (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind im Januar 2021 in Deutschland 103 804 Menschen gestorben. Das

waren 18 % beziehungsweise 15 925 Menschen mehr als in den Jahren 2017 bis 2020

durchschnittlich im Januar gestorben waren. Mit dieser neuen Hochrechnung

beschleunigt das Statistische Bundesamt die Veröffentlichung vorläufiger

bundesweiter Sterbefallzahlen gegenüber dem bisherigen Verfahren um rund drei

Wochen. Damit ist bereits nach etwa einer Woche ersichtlich, wie viele Menschen

in einer abgelaufenen Woche gestorben sind. Das Statistische Bundesamt

ermöglicht damit eine hochaktuelle Einordnung des Sterbegeschehens in der

Corona-Pandemie.



Überdurchschnittliche Sterbefallzahlen vor allem in der Altersgruppe ab 80

Jahren





Die überdurchschnittlichen Sterbefallzahlen waren im Januar 2021 größtenteilsauf eine Zunahme von Sterbefällen in der Altersgruppe der ab 80-Jährigenzurückzuführen. So starben im Januar 29 % oder 14 464 ab 80-Jährige mehr als imDurchschnitt der vier Vorjahre in diesem Monat. Die Sterbefallzahlen der unter80-Jährigen unterscheiden sich deutlich weniger vom Vierjahres-Durchschnitt imJanuar (+4 % beziehungsweise +1 461 Sterbefälle).Höchststände kurz vor dem Jahreswechsel 2020/2021Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle ist derzeit biseinschließlich der 1. Kalenderwoche 2021 (4. bis 10. Januar) möglich. In dieserWoche starben 4 881 Menschen mehr als im Durchschnitt der vier Vorjahre und esgab 4 966 COVID-19-Todesfälle. Das waren 375 Fälle weniger als noch in derVorwoche (53. Kalenderwoche 2020 mit 5 341 COVID-19-Todesfällen). IhrenHöchststand erreichte die Zahl der Todesfälle von zuvor laborbestätigt anCOVID-19 erkrankten Personen kurz vor dem Jahreswechsel in der 52. Kalenderwoche2020 (21. bis 27. Dezember) mit 5 453 Fällen. Bei den gesamten Sterbefallzahlenerreichte die Differenz zum Durchschnitt der Vorjahre in dieser Woche mit +6 620ebenfalls ihren Höchststand.Sterbefälle in Sachsen zu Jahresbeginn weiterhin auffällig erhöhtAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der1. Kalenderwoche 2021 abbilden. Besonders auffällig ist die Entwicklung derSterbefallzahlen am Jahresanfang weiterhin in Sachsen. Schon im November (+39 %)und im Dezember 2020 (+103 %) waren die Sterbefallzahlen dort sehr deutlicherhöht - jeweils bezogen auf den Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. In derersten Woche des neuen Jahres lagen die Zahlen in Sachsen nun 77 % oder etwa 887