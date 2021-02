SKODA AUTO produziert 100.000ste Batterie für Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > SKODA AUTO erreicht im Stammwerk Mladá Boleslav die

Marke von 100.000 produzierten Hochvolt-Traktionsbatterien bereits 15 Monate

nach Fertigungsbeginn



> Notwendige Investitionen für die Produktion der Energiespeicher belaufen sich

auf 25,3 Millionen Euro





> Hochvolt-Traktionsbatterien aus Mladá Boleslav kommen auch in Modellen derKonzernmarken AUDI, SEAT und Volkswagen zum EinsatzSKODA AUTO hat heute die 100.000ste Hochvolt-Traktionsbatterie gefertigt. Um amUnternehmensstammsitz Mladá Boleslav die notwendigen Produktionsvoraussetzungenzu schaffen, investierte der tschechische Automobilhersteller im Jahr 2019 rund25,3 Millionen Euro. Auf einem rund 2.000 Quadratmeter großen Areal entstehenheute neben Hochvolt-Traktionsbatterien für die eigenen Modelle mitPlug-in-Hybridantrieb auch Batterien für Plug-in-Hybride der Konzernmarken AUDI,SEAT und Volkswagen. Zudem bietet die Anlage hochmoderne Testmöglichkeiten, umdie Batterien umfassend zu prüfen und die höchstmöglichen Sicherheits- undQualitätsstandards sicherzustellen.Christian Bleiel, Leiter der Komponentenfertigung bei SKODA AUTO, erklärt: "Michfreut es, dass wir mit dem heutigen Tag die Marke von 100.000 produziertenHochvolt-Traktionsbatterien knacken. Dieser Erfolg belegt die hohe technischeKompetenz unseres Teams ebenso wie die Bedeutung unserer Komponentenfertigung imKonzern: Neben dem SKODA SUPERB iV* und dem OCTAVIA iV* kommen unsere Batterienauch in Plug-in-Hybridmodellen der Marken AUDI, SEAT und Volkswagen zum Einsatz.Pro Tag produzieren wir mittlerweile fast 800 Batterien."Die Produktion der Energiespeicher am Standort Mladá Boleslav lief im September2019 an, bevor sie der tschechische Automobilhersteller in der Folgeschrittweise hochfuhr. Es dauert etwa zwei Stunden, um eine Batterieherzustellen. Dabei durchläuft sie 66 verschiedene Arbeitsstationen. Alle 88Sekunden läuft am Unternehmensstammsitz in Mladá Boleslav eine Batterie fürModelle mit Plug-in-Hybridantrieb auf Basis des Modularen Querbaukastens (MQB)vom Band.Auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern arbeiten pro Schicht 58Mitarbeiter, das Handling besonders schwerer oder unhandlicher Teile übernehmeninsgesamt 13 Roboter. Sie sind auf ein Gewicht zwischen 210 und 500 Kilogrammausgelegt und steuern die Batteriemodule in die Fertigungslinie ein oderverladen die fertigen Batteriesysteme auf Paletten.Auf der Produktionslinie werden die Module für die linke und rechte Hälfte einesBatteriepacks zunächst getrennt montiert. Sie erhalten eine spezielleWärmeleitfolie, die Hitze ableitet und der Kühlung des zusammengebauten