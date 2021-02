Tanken in Bayern und Rheinland-Pfalz am günstigsten / Preisdifferenz zwischen den Bundesländern bei Benzin von mehr als sechs Cent / Verteuerung gegenüber dem Vormonat (FOTO)

München (ots) - In Bayern und Rheinland-Pfalz tanken die Autofahrer bundesweitderzeit am günstigsten. Bayern ist dabei für die Fahrer von Benzin-Pkw daspreiswerteste Pflaster: Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise inden 16 Bundesländern zeigt, kostet ein Liter Super E10 im Freistaat im Schnitt1,375 Euro. Rheinland-Pfalz liegt mit 1,387 Euro auf dem zweiten Platz desBundesländer-Vergleichs. Am meisten bezahlen müssen die Tankkunden inSachsen-Anhalt, dort liegt der Preis für einen Liter E10 bei 1,436 Euro unddamit um 6,1 Cent über dem aktuellen Durchschnittspreis in Bayern.Dieselfahrer tanken momentan in Rheinland-Pfalz besonders preiswert. Ein Liter Diesel kostet im Mittel 1,263 Euro. In Bayern, dem zweitgünstigsten Bundeslandbeim Diesel, liegt der Preis bei 1,266 Euro. Am teuersten ist der Kraftstoffderzeit in Bremen mit 1,315 Euro. Die Autofahrer zahlen hier 5,2 Cent mehr jeLiter als in Rheinland-Pfalz.