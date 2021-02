Flexibel, netzbefreit und kostengünstigEine kostengünstige Alternative zur Nutzung von Heizöl kann eineFlüssiggas-Heizung sein. Gerade im ländlichen Raum, der nicht an das Erdgas-oder Fernwärmenetz angeschlossen ist, bietet sich Flüssiggas von Versorgern wiePROGAS an, weil es nicht leitungsgebunden ist, daher an jedem Standorteingesetzt werden und wie Heizöl per LKW praktisch überall hin geliefert werdenkann. Dabei ist Flüssiggas ein wahres Multitalent und kann zum Heizen, Kochenund für die Warmwasseraufbereitung verwendet werden; mithilfe einesMini-Blockheizkraftwerkes kann es sogar zur Stromerzeugung genutzt werden.Heizungstechniken wie Brennwertthermen oder auch Wärmepumpen lassen sichgrundsätzlich mit Flüssiggas betreiben. Darüber hinaus ist der Energieträgerproblemlos mit erneuerbaren Energien wie zum Beispiel solarthermischen Anlagenkombinierbar - die Umrüstung auf eine moderne Heizungsanlage kann sogar mitattraktiven staatlichen Fördergeldern unterstützt werden. EntsprechendeProgramme zur gezielten Förderung werden regelmäßig aktualisiert oder neuaufgelegt.Ersetzen Verbraucher ihr altes Gerät durch eine moderne Flüssiggas-Heizung,können sie mit der effizienteren Heiztechnik nicht nur ihren Brennstoffverbrauchum bis zu 30 Prozent reduzieren, sondern der Umwelt zugleich etwas Gutes tun."Flüssiggas verbrennt im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern deutlichemissionsärmer. Doch nicht nur der CO2-Ausstoß ist geringer als zum Beispiel beieiner Ölheizung. Auch die Belastung mit Feinstaub, Ruß und Asche ist äußerstgering", erläutert Achim Rehfeldt, Geschäftsführer des Flüssiggas-AnbietersPROGAS mit Sitz in Dortmund und verweist auf eine Analyse der DBI Gas- undUmwelttechnik GmbH. Laut dieser gibt es bundesweit noch rund 5,87 MillionenÖlheizungen, von denen sich allein 3 Millionen in Immobilien befinden, die nichtan das Erdgasnetz angeschlossen sind. Eine zeitnahe Umstellung auf dieemissionsarme Alternative Flüssiggas könnte in diesen Wohngebäuden jährlichcirca 4 Millionen Tonnen CO2 einsparen, so ein weiteres Ergebnis der obengenannten Studie.Klimaneutralisiertes FlüssiggasDer Flüssiggas-Versorger PROGAS setzt nur klimaneutralisiertes Flüssiggas ein -und das ohne Aufpreis für die Kunden: Entstehender CO2-Austoß wird mitzertifizierten Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Durch die Unterstützungzahlreicher internationaler Klimaprojekte und die Reduzierung des eigenenökologischen Fußabdrucks stellt sich das Unternehmen nicht nur CO2-neutral,sondern engagiert sich darüber hinaus bei diversen Baumpflanz-Aktionen inDeutschland.Ein weiteres Argument für Flüssiggas: die seit Anfang 2021 fälligeCO2-Bepreisung. Je geringer die CO2-Emissionen eines Energieträgers, destoniedriger fällt der CO2-Preisaufschlag aus, auf den sich Verbraucher einstellenmüssen.https://progas.dePressekontakt:PROGAS GmbH & Co KGTel. 0231 54 98-173mailto:presse@progas.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61510/4834233OTS: Progas GmbH & Co KG