70 Prozent der Führungskräfte und Finanzexperten haben kein Vertrauen in Daten, die für Finanzprognosen genutzt werden

Frankfurt a.M. (ots) -



- Laut Untersuchungsergebnissen einer von BlackLine beauftragten

Censuswide-Studie sind sechs von zehn C-Level-Führungskräften darüber besorgt,

dass Unternehmensprognosen kein genaues Bild der zukünftigen Performance

darstellen

- Mehr als ein Viertel der weltweit Befragten geben an, dass eine Kombination

aus Remote- und Büroarbeit zu weiteren Ungenauigkeiten führen könnte



BlackLine hat das unabhängige Marktforschungsinstitut Censuswide beauftragt,

unter Führungskräften und Fachleuten aus dem Finanz- und Rechnungswesen (F&A)

eine weltweite Studie durchzuführen. Die Ergebnisse zeigen, dass weniger als ein

Drittel (29 Prozent) der Befragten davon überzeugt ist, dass die Finanzdaten,

die sie für Analysen und Prognosen heranziehen, akkurat sind. Zudem sieht sich

weltweit ein Drittel (33 Prozent) aufgrund der COVID-19-Pandemie unter erhöhtem

Druck, ein exaktes Abbild der Unternehmensleistung zu liefern.





Die Umfrage wurde im Dezember 2020 unter 1.300 Führungskräften undFinanzfachleuten in sieben Ländern (USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland,Frankreich, Singapur, Australien) durch das unabhängige MarktforschungsinstitutCensuswide durchgeführt. Ein Untersuchungsschwerpunkt der Studie waren u.a. dieAuswirkungen von COVID-19 auf große Unternehmen. Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass Unternehmen zwar die zentrale Rolle der Finanzdaten für dieGeschäftsstrategie und die Kontinuität des Unternehmens erkennen. Allerdingsbeeinträchtigen die mangelnde Transparenz und der fehlende Zugang zuEchtzeitdaten die Fähigkeit, auf Marktveränderungen zu reagieren.Valide Finanzdaten wichtig für COVID-ManagementAuf die Frage, wie sich die Pandemie auf die Unternehmen ausgewirkt hat, gabenaus globaler Sicht vier von zehn Befragten (42 Prozent) an, dass sie sichaufgrund der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 stärker auf die Planung vonFinanzszenarien und Stresstests konzentrierten. Die Studienergebnisse derdeutschen Befragten rangieren mit rund 46 Prozent auf einem ähnlichen Niveau.Rund 40 Prozent bestätigten weltweit (in Deutschland 35 Prozent), dass dieFinanzabteilungen zunehmend von Vorständen aufgefordert werden, bei derSzenarienplanung mitzuwirken. Dies bestätigt die wachsende Bedeutung derErkenntnisse aus den Finanzabteilungen für den Übergang vom Krisenmodus hin zurErholungsphase.Mit 28 Prozent sorgen sich global jedoch mehr als ein Viertel der Befragtendarüber, dass ihre Finanzabteilung nicht in der Lage ist, Daten schnell genug zu