Evotec und Related Sciences arbeiten zusammen an neuen Medikamenten Evotec meldet eine neue Kooperation: Mit dem Biotech-Venture Unternehmen Related Sciences habe man eine Multi-Target-Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft vereinbart, so die Hamburger Gesellschaft am Dienstag. „Ziel der über mehrere …