AXA IM Stratege Iggo: Die Öl-Nachfrage sinkt und die Welt profitiert

„Kürzlich schrieb ich bereits, dass die Energiewende für die Weltwirtschaft genauso transformativ sei wie die digitale Revolution. Heute sage ich: Sie könnte noch bedeutender sein. Lange Zeit waren fossile Brennstoffe die zentrale Energiequelle. In den kommenden Jahren werden erneuerbare Energien diesen Rang jedoch einnehmen. Elektrizität wird in Sektoren wie Verkehr oder Wohnen der zentrale Brennstoff sein und sie wird zu großen Teilen aus erneuerbaren Quellen stammen.

Da fossile Brennstoffe nicht gleichmäßig auf der Welt verteilt sind, konnten einzelne Staaten über sie bestimmen und Unternehmen auswählen, die von ihnen profitieren. Viele geopolitische und ethische Fragen waren mit der Erschließung und dem Handel fossiler Brennstoffe verbunden. Die Sonne scheint dahingegen an vielen Orten der Welt und Wind weht überall. Länder, die arm an fossilen Brennstoffen sind, erfreuen sich zukünftig möglicherweise an einem Reichtum an erneuerbaren Energien. Die Energiewende hat damit das Potenzial, nationale Wirtschaftsgeschicke zu verändern, langfristig Wachstum und Produktivität zu stärken, Handelsbilanzen zu beeinflussen und das geopolitische Kräfteverhältnis zu verändern.