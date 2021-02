Miele übernimmt Mehrheit an erfolgreicher Rezepte-App KptnCook / Hausgerätekonzern stärkt strategisches Wachstumsfeld / Kompetenz für kreative Genussvielfalt und "Healthy Lifestyle" weiter ausgebaut

Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und übertraf imJanuar die Marke von 20 Millionen monatlichen App-Sessions. Mit seinemqualitativ hochwertigen Angebot trifft KptnCook das starke Bedürfnis von immermehr Menschen, sich nachhaltig, gesund und bewusst zu ernähren. "Zukünftigwollen wir die individuellen Vorlieben der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer beiden Rezeptvorschlägen - zum Beispiel nach vegetarischen oder veganen Gerichten -noch stärker berücksichtigen und mit dem Einkaufserlebnis im Supermarktverzahnen", erklärt Alex Reeg, Geschäftsführer der Erfolgs-App KptnCook."Mit der Erhöhung der Beteiligung an KptnCook baut Miele sein Engagement indigitale Geschäftsmodelle ebenso weiter aus wie die Synergien mit bestehendenAngeboten", sagt Gernot Trettenbrein, Geschäftsführer der Miele Venture CapitalGmbH und Leiter der neu gegründeten Business Unit New Growth Factory bei Miele.Konkret gehe es insbesondere um eine engere Verzahnung der KptnCook-App mit demsmarten Assistenzsystem CookAssist. In Verbindung mit neuenMiele-Induktionskochfeldern der Baureihe KM 7000 führt CookAssist seineNutzerinnen und Nutzer Schritt für Schritt durch den gesamten Bratprozess,sodass auch anspruchsvolle Klassiker wie Steak oder Lachsfilet selbst ohne jedeVorkenntnis auf den Punkt gelingen - zum Beispiel nach Rezepten von KptnCook.Für KptnCook bietet die Ausweitung des Miele-Engagements die Möglichkeit, diePosition in Deutschland, Österreich und der Schweiz auszubauen und weitereinternationale Märkte zu erschließen. Aktuell ist die App die am schnellstenwachsende mobile Rezeptplattform und Marktführer in der täglichen Nutzung inDeutschland. Auch das bestehende Geschäftsmodell als solches wird erweitert, zumBeispiel mit attraktiven Zusatzfunktionen wie einem persönlichen Wochenplanerfür Abonnentinnen und Abonnenten. Alex Reeg: "Wir freuen uns, mit Miele einenstarken und verlässlichen Partner auf unserer Seite zu haben, der uns in derVergangenheit hervorragend unterstützt hat und unsere Vorstellungen einergemeinsamen Zukunft sowie die Leidenschaft für die Zubereitung von gesundemEssen teilt. Gemeinsam mit unserem herausragenden Team gehen wir die nächstenInnovationen begeistert an."Alle Miele-Pressemitteilungen finden Sie unter www.miele-presse.de(https://www.miele.de/de/m/index-p.htm)Pressekontakt:Carsten NagelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitMiele & Cie. KGTelefon: +49 (0)5241/89-1009E-Mail: mailto:carsten.nagel@miele.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/23907/4834306OTS: Miele & Cie. KG