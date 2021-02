Anleihenportfolio mit Zinsaufschlag: Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds geht an den Start

Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds investiert in Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen sowie in Anleihen aus den Emerging Markets. In Summe ergibt sich eine Streuung auf über 200 Einzelanleihen mit Rating-Schwerpunkt im soliden Investment-Grade-Bereich. Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert.

Das Besondere am Anlagekonzept erläutert Uli Krämer, Leiter KEPLER-Portfoliomanagement: „Mit unserem bewährten aktiven Managementansatz werden gezielt Prämien für Zinsänderungs- und Kreditrisiken am Markt eingesammelt. Zusätzliche Rendite bringt die Beimischung von Emissionen, die einen Zinsaufschlag für ihre geringere Handelbarkeit aufweisen. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden bewusst in Kauf genommen, daher ist für dieses Produkt ein Anlagehorizont ab 5 Jahren definiert.“

Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsmaß beträgt 102,50 Euro je Anteil.