Burcons Joint-Venture-Unternehmen Merit Functional Foods erreicht kommerzielle Produktion



Vancouver, British Columbia, Kanada, 9. Februar 2021 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, OTCQB: BUROF), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine, freut sich zu melden, dass sein Joint-Venture-Unternehmen Merit Functional Foods Corporation ("Merit Foods" oder "Merit") die ersten Produktionsläufe der Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R) in seiner hochmodernen Produktionsanlage für pflanzliche Proteine in Manitoba, Kanada, abgeschlossen hat. Die Produktionsanlage widmet sich der lizenzierten Produktion von Burcons neuartigen Erbsen- und Rapsprotein-Inhaltsstoffen. Der Bau der Anlage war am 31. Dezember 2020 förmlich fertiggestellt worden.

"Burcon ist begeistert, dass Merit Foods diesen wichtigen Meilenstein erreicht hat", sagte Johann F. Tergesen, Burcons Präsident und Chief Executive Officer. Er fügte hinzu: "In einer so herausfordernden Zeit den Bau beendet zu haben und nun mitten in der Inbetriebnahme und Optimierung der hochmodernen Anlage zu sein, ist eine beeindruckende Leistung. Merit ist ideal aufgestellt, um den wachsenden Bedarf an hochfunktionalen und geschmacklich überzeugenden pflanzlichen Proteinen für die Verwendung in Lebensmitteln und Getränken einschließlich Milchalternativen, Fleischalternativen und anderen Lifestyle-Nahrungsprodukten zu decken.

Merits hochmoderne Anlage zur Produktion von Pflanzenproteinen ist einzigartig in ihrem technischen Design und wurde so konstruiert und gebaut, dass sie sowohl gelbe Ackererbsen als auch gentechnikfreien Raps verarbeiten kann. Dadurch ist sie in der Lage, neben den Erbsenproteinen Peazazz(R) und Peazac(R) auch die Rapsproteine Puratein(R) und Puratein(R) HS von Merit zu produzieren. Nachdem Merit nun die kommerzielle Produktion seiner Peazazz(R)- und Peazac(R)-Erbsenproteine erreicht hat, beabsichtigt das Unternehmen nun, sich auf die Inbetriebnahme der Anlage zur Produktion von Rapsprotein zu konzentrieren. Nach der Inbetriebnahme wird es weltweit die einzige Anlage im kommerziellen Maßstab sein, die Rapsprotein in Lebensmittelqualität produzieren kann.