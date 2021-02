JEFFERIES belässt Klöckner & Co auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Klöckner & Co nach optimistischen Aussagen des Stahlhändlers zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,35 Euro belassen. Das erwartete bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) von 110 bis 130 Millionen Euro bedeute im Mittel ein Plus von 83 Prozent im Vergleich zu seiner Schätzung und von 88 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Analystenprognose, schrieb Analyst Alan Spence in einer ersten Reaktion am Dienstag./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 09:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 09:35 / ET







Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alan Spence

Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 9,35

Kursziel alt: 9,35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.