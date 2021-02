Hunter Technology auf dem Weg zur Einführung Von OilEx

Die Gesellschaft entwickelt die erste durchgängige (end-to-end) funktionsfähige Blockchain-basierte modulare Softwareplattform für Kohlenwasserstoff, die Transparenz und Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern über die gesamte Lieferkette, von der Produktion über den Verkauf bis hin zur Lieferung, schafft. Die OilEx-Plattform ist so konzipiert, dass sowohl Produzenten wie auch Käufer durch einen digitalen Pfad, der von sicherer Dokumentenverarbeitung und Nachrichtenübermittlung untermauert wird und eine durchgängige Abrechnung und Zahlung im Back-Office ermöglicht, von der historischen analogen Transaktionslast befreit werden.

Die OilEx-Plattform ist in vier funktionsgerechte Module aufgegliedert: Profile, Marktforschung, Marktgeschäfte und Abwicklung. Jedes Modul wird Kernfunktionen enthalten, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.

Unabhängige Produzenten, Firmenkunden, Händler und eigenstaatliche Käufer werden von den datenintensiven Profilen mit sicherem Identitätsmanagement, die in einen strengen Know-Your-Client (KYC)-Prozess integriert sind, der Produktionsprofile und Nutzerbewertungen miteinschließt und Vertrauen über alle Transaktionspunkte hinweg schafft, profitieren.

Außerdem wird das Plattform-Interface interaktive Abbildungen bereitstellen, die nutzerrelevante Märkte für Liefer- und Kaufgeschäfte definieren. In dieses Modul wird eine Funktion zur Angebotsanfrage (Request for Quote) integriert, die einen robusten Markt für Käufer zur Bündelung von geografisch verteilter Ware von kleineren Herstellern fördert und um einzelne Verträge zu kostengünstigen Handelsgeschäften zu verbinden. Smart Matching, angetrieben von einem Algorithmus, wird eingesetzt um den Zeit- und Arbeitsaufwand, der historisch erforderlich war, um geeignete Handelspartner zu finden und zu bedienen, erheblich zu reduzieren. Ein strukturierter Transaktions-Workflow vereinfacht außerdem die Ausführung als kontrollierte Prozesskette und schafft einen prüffähigen und unabänderlichen Audit-Trail, der die Herkunft der Waren miteinschließt. Kunden können Transaktionen in Echtzeit über das Transaktions-Dashboard überwachen und können auch sofort Berichte erstellen, um die effiziente Einhaltung von Aufzeichnungs- und Offenlegungspflichten zu erfüllen.