Exasol im ADI-Report 2021 von Dresner als "Best-in-Class" in 10 Bereichen ausgezeichnet

Bereits das vierte Jahr in Folge wurde die Analysedatenbank Exasol zum Gesamtsieger in den Kategorien Kundenerlebnis und Anbieterglaubwürdigkeit im Dresner Advisory Services Wisdom of Crowds 2021 Analytical Data Infrastructure (ADI) Report gekürt. Exasol erreichte auch diesmal wieder eine perfekte Weiterempfehlungsquote - 100 % der Kunden, die sich an der Umfrage beteiligt haben, würden die Analysedatenbank von Exasol weiterempfehlen. Eine hohe Platzierung im oberen rechten Quadranten zeigt, dass die Kunden einen hohen Wert erhalten und großes Vertrauen in Exasol haben. Außerdem erhielt Exasol die Best-in-Class-Bewertung in zehn verschiedenen Kategorien, darunter Zuverlässigkeit der Technologie, technischer Support, Reaktionsfähigkeit und Integrität. Die ADI-Marktstudie 2021 von Dresner liefert ein detailliertes Bild der Wahrnehmungen, Absichten und Gegebenheiten, die mit ADI-Plattform-Entscheidungen zusammenhängen. Der Bericht untersucht die Marktpräferenzen für ADI-Plattformen, darunter Anwendungs- und Lizenzierungsprioritäten, Datentypen, Datenmodellierung und -management von Daten im ADI-Kontext sowie Prioritäten bei der Aufbereitung und beim Laden von Daten. Er befasst sich außerdem mit den führenden Angeboten in der ADI-Entwicklung und -Anwendung sowie mit ADI-Schnittstellen und analytischen Eigenschaften. "Wir beglückwünschen Exasol dazu, dass das Unternehmen das vierte Jahr in Folge von seinen Kunden eine perfekte Weiterempfehlungsbewertung erhalten hat und in zehn Kategorien zur Messung des Kundennutzens die "Best-in-Class"-Auszeichnung erhalten hat. Dies zeigt, welchen Wert seine Kunden in der Exasol-Plattform sehen", sagte Howard Dresner, Gründer und Chief Research Officer bei Dresner Advisory Services. "Unternehmens- und IT-Führungskräfte sind in diesen beispiellosen Zeiten mehr denn je auf robuste analytische Dateninfrastruktursysteme angewiesen, um einen geschäftlichen Mehrwert zu erzielen." Laut dem ADI-Bericht von Dresner haben Anwendungsfälle im Bereich Business Intelligence (BI) - insbesondere im Zusammenhang mit dem Reporting und Dashboards von Unternehmen - die höchste Priorität für ADI-Plattformen. Der Bedarf an traditionellen BI-Anwendungsfällen nimmt weiter zu, da die Performance die höchste Priorität für ADI-Plattformen im Jahr 2021 darstellt. Darüber hinaus haben In-Memory-Datenfunktionen für mehr als 50 % der Befragten eine hohe Priorität, und bei der Organisation von analytischen Daten liegen spaltenbasierte Datenmodelle vor zeilenbasierten Modellen.



