Corona-Fallzahlen in Bulgarien steigen - keine neuen Maßnahmen

SOFIA (dpa-AFX) - In Bulgarien nehmen die Corona-Fallzahlen nach einer weiteren Lockerung des Teil-Lockdowns ab Anfang Februar wieder schneller zu. Die Regierung in Sofia plant aber vorerst nicht, die Corona-Einschränkungen wieder zu verschärfen. Bei einer Bevölkerung von 6,9 Millionen Menschen stieg die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Montag auf 1115, wie aus dem amtlichen Corona-Portal am Dienstag hervorging. Vor einer Woche waren es noch 832 Neufälle.

In Bulgarien wurden aktuell 128 Neuansteckungen pro 100 000 Menschen binnen zwei Wochen bestätigt. "Bei weniger als 200 Neuansteckungen pro 100 000 Menschen binnen 14 Tagen werden wir keine (neuen) Maßnahmen einführen", sagte Gesundheitsminister Kostadin Angelow nach einem Bericht des bulgarischen Staatsfernsehens.