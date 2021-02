Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Hilferuf: Wir überleben mit unseren Gyms den Sommer nicht! Alexander Wallasch: Sie sind Muay Thai Kämpfer aus dem Ruhrgebiet. Carsten Ringler: Ich habe ein kleines Gym in Bochum. Und zusätzlich gebe ich im Sportverein in Recklinghausen weitere Trainings in Muay Thai und Capoeira. Ich bin 33 Jahre alt und …