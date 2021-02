Türkei fordert neue Haltung der USA zu Kurdenmiliz YPG

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Verteidigungsminister hat die Verbesserung der Beziehungen zu den USA von der Haltung des Landes gegenüber der Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien abhängig gemacht. Werde in Sachen YPG keine Einigung gefunden, komme man nicht weiter, sagte Hulusi Akar entsprechend mehrere türkischer Medienbericht am Dienstag.

Ankara betrachtet die YPG als Terrororganisation und den syrischen Ableger der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Türkische Truppen sind bereits mehrmals in Syrien einmarschiert, um dort die Kurdenmiliz zu bekämpfen. Die YPG ist allerdings zugleich in Syrien wichtigster Verbündeter der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Zuletzt war die Türkei im Oktober 2019 mit verbündeten syrischen Milizen gegen die YPG vorgegangen. Das Land hält dort nun Grenzgebiete besetzt.