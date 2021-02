Branded Bekommt $150 Millionen Finanzierung und Erwirbt 20 Online Bestseller-Marken

New York, Berlin und Paris (ots/PRNewswire) -- Branded ist eine globale Plattform die mit führenden e-Commerce und MarktplatzMarken zusammenarbeitet und in diese investiert.- Seit der Gründung Mitte 2020 hat Branded bereits ein Portfolio von 20profitablen Bestseller-Marken mit über 700,000 Amazon Bewertungen erworben,die zusammen $150 Millionen an Außenumsatz generieren.- Zu den Investoren zählen: Target Global, Declaration Partners, Tiger Global,Kreos Capital, Lurra Capital, Regah Ventures, Kima Ventures und Vine Ventures.- Das Management Team von Branded besteht aus Top Managern und E-CommerceExperten von Lazada, Amazon, Alibaba, SoftBank und Goldman Sachs.Branded E-Commerce Group ("Branded"), eine zukunftsführende, digitale Plattformfür Konsumgüter, die mit erfolgreichen E-Commerce- und Marktplatz-Markenzusammenarbeitet und in diese investiert, gab heute bekannt, dass sie $150Millionen in einer ersten Finanzierungsrunde aufgenommen und 20 OnlineBestseller-Marken erworben hat.