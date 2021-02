Tilray Inc. (NASDAQ: TLRY), ein globales Vorreiterunternehmen in der Forschung, Kultivierung, Produktion und Vermarktung von Cannabisprodukten, meldete heute, dass es eine Vereinbarung mit Grow Pharma über die Einfuhr und den Vertrieb medizinischer Cannabisprodukte von Tilray im Vereinigten Königreich geschlossen habe. Diese Vereinbarung ermöglicht Tilray, befugten britischen Patienten, die einen Bedarf haben, mit medizinischen Cannabislösungen zu versorgen, die vor Ort bezogen werden.

Brendan Kennedy, Chief Executive Officer von Tilray, sagte: „Diese Partnerschaft mit Grow Pharma stellt Patienten, die Bedarf haben, einen Zugriff auf eine nachhaltige Versorgung mit GMP-zertifiziertem hochwertigem medizinischem Cannabis bereit und ist ein wichtiger Schritt bei der Verbesserung des Zugangs im Vereinigten Königreich. Tilray wird sich weiter für einen vernünftigen Zugriff von Patienten auf medizinischen Cannabis in Europa und Ländern in der ganzen Welt einsetzen.“

Sascha Mielcarek, Managing Director von Tilray Europe, erklärte: „Mit der kontinuierlichen Intensivierung der Nachfrage im Vereinigten Königreich, befindet sich Tilray in einer guten Position, um ein führender Zulieferer medizinischer Cannabisprodukte zu sein. Verordnungen werden immer fortschrittlicher, während immer mehr Länder in ganz Europa die Vorteile des medizinischen Cannabis und seines Potentials bei der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten erkennen. Wir freuen uns, unser Engagement für die Lieferung von medizinischem Cannabis an Patienten im Vereinigten Königreich erneut bestätigen zu können, und freuen uns, verschiedene GMP-zertifizierte Produkte mit pharmazeutischer Qualität in den kommenden Monaten anzubieten.“

Pierre van Weperen, Chief Executive Officer von Grow Pharma, sagte: „Wir sind stolz darauf, unsere Kräfte mit denen von Tilray zu bündeln und Patienten in Not eine sichere und nachhaltige Versorgung mit medizinischen Cannabisprodukten von höchster Qualität im Vereinigten Königreich bereitzustellen.“

Über Grow Pharma

Grow Pharma ist ein führender britischer Vertriebshändler für medizinischen Cannabis und Teil der Grow Group. Die Grow Group PLC ist darauf ausgerichtet, das medizinische Potential von Cannabis für Personen freizusetzen, die dieses benötigen, und ist in drei Geschäftseinheiten unterteilt: Grow Pharma, Grow Trading und Grow Biotech. Grow Pharma arbeitet mit den Produzenten der besten auf Cannabis basierenden Arzneimittel zusammen und hilft ihnen dabei, ihre Produkte in neuen Märkten, wie dem Vereinigten Königreich und Irland, einzuführen und dabei einen langanhaltenden Wert für sich zu schaffen und Lösungen für Patienten zu bieten. Das Team von Grow Pharma konzentriert sich zudem auf die Unterstützung von Kliniken und individuellen Gesundheitsfachkräften und durch die Partnerschaft mit IPS Specials Pharma arbeitet es mit dem besten Import-, Vertriebs- und Pharmaunternehmen im Land zusammen, um die Arzneimittel an Patienten auszuliefern. Schlussendlich steht bei den Tätigkeiten der Grow Group das Ziel im Vordergrund, den Patientenzugriff auf Cannabisarzneimittel zu verbessern. https://growgroupplc.com