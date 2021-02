Politik Göring-Eckardt will Kinos und Kirchen zu Klassenzimmern machen Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 09.02.2021, 18:25 | 295 | 1 | 0 09.02.2021, 18:25 | Foto: Kino, über dts Nachrichtenagentur 1 Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt ruft Bundesregierung und Ministerpräsidenten auf, Schulunterricht auch in Kinos und Kirchen zu ermöglichen. Es brauche mehr Kreativität in Bezug auf die Schulen, um mehr Präsentunterricht wieder möglich zu machen, sagte sie der "Bild".







Man habe große Räume, die gerade leer stehen. "Theater, Museen, Kirchen, Kinos. Warum sorgen wir nicht dafür, dass vielleicht ein Drittel der Klasse dort ist", so die Grünen-Politikerin. Die Antwort müsse jetzt die Bundesregierung geben. "Und sie muss sie geben gemeinsam jetzt mit den Ministerpräsidenten." Der Bundestag müsse sich die Entscheidungsgewalt dazu "in sein Haus holen". Es brauche außerdem "eine einheitliche Perspektive, die wir dann je nach den verschiedenen Indikatoren, die verschiedene Auswirkungen haben auch angewandt werden", sagte Göring-Eckardt der "Bild".

