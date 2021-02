Mit 100 Mio. USD dotierter XPRIZE für die Entfernung von Kohlendioxid zur Bekämpfung des Klimawandels von Elon Musk finanziert

„Wir wollen wirklich deutlich etwas bewirken. Kohlendioxidnegativität, nicht -neutralität. Das Ziel ist letztendlich eine skalierbare Extraktion von Kohlendioxid, die auf der Grundlage der „vollständig berücksichtigen Kosten pro Tonne“ gemessen wird, einschließlich der Umweltauswirkungen. Es handelt sich um keinen theoretischen Wettbewerb – wir wünschen uns Teams, die reale Systeme entwickeln, die einen messbaren Einfluss haben und auf Gigatonnenniveau skaliert werden können. Ganz gleich, wie aufwendig das ist. Die Zeit drängt“, sagte Elon Musk, Gründer und CEO von Tesla und SpaceX.

„Wir rufen Ingenieure, Wissenschaftler und Unternehmer dazu auf, Systeme zur Entfernung von Kohlendioxid zu entwickeln und zu präsentieren, die funktionieren“, sagte Peter H. Diamandis, Gründer und Executive Chairman von XPRIZE. „Systeme, mit denen in geringerem Maßstab nachweislich die reale, umsetzbare Entfernung von 1 Tonne Kohlendioxid pro Tag möglich ist. Dann muss gezeigt werden, wie diese Systeme (kosteneffektiv) bis auf Gigatonnenniveau enorm skaliert werden können. Das Ziel dieses Wettbewerbs ist es, Unternehmen und Ingenieure zur Entwicklung von Lösungen für die Entfernung von Kohlendioxid zu inspirieren, von den es viele bisher nur in Diskussionen und Debatten geschafft haben. Wir wollen sehen, wie sie entwickelt, getestet und validiert werden. Wir hoffen, dass mit diesem XPRIZE der öffentliche und private Sektor motiviert wird, sich zu beteiligen – in der gleichen Weise, wie es der mit 10 Mio. USD dotierte Ansari XPRIZE in der kommerziellen Raumfahrtbranche bewirken konnte.“