SHINE BRIGHT - Keys Soulcare lanciert neun neue Produkte mit Strahlkraft (FOTO)

Berlin (ots) - "Falls es dir heute noch niemand gesagt hat: Du bist unendlich

fähig zu großen Dingen, großen Träumen und schönen Erfahrungen." - Alicia Keys



Keys Soulcare überstrahlt alles und stellt neun neue von Dermatologen

entwickelte Hautpflegeprodukte vor. Alle Produkte wurden von der 15-fachen

Grammy-Preisträgerin, Produzentin, Schauspielerin und

New-York-Times-Bestsellerautorin Alicia Keys gemeinsam mit der Dermatologin und

Mitgründerin des Clean-Beauty-Pioniers W3LL PEOPLE, Dr. Renée Snyder, entwickelt

und sind inspiriert von Alicias eigener Hautpflegereise und ihrer Liebe zu

althergebrachten Schönheitsritualen.





Keys Soulcare berührt die Seele der Schönheit durch inspirierende Inhalte, zumNachdenken anregende Gespräche und eine tief verbundene Gemeinschaft. Durch denFokus auf die vier "Schlüssel" der Schönheit - Körper, Geist, Seele undConnection - will Keys Soulcare die Community auf ihrer Reise begleiten undunterstützen, ihr volles, authentisches Selbst zu entdecken und zu umarmen.Die neue Kollektion umfasst die Sage + Oat Milk Candle, Skin TransformationCream, Obsidian Face Roller, Golden Cleanser, Be Luminous Exfoliator, HarmonyMask, Reviving Aura Mist und Comforting Balm. Alle Angebote wurden vonDermatologen entwickelt und sind frei von Tierversuchen, wobei jedes Produktabsichtlich eine Seelen-stärkende Affirmation trägt.Im April wird Keys Soulcare ihre Omnichannel-Präsenz mit Douglas auf ganz Europaausweiten (in Deutschland, Italien, Spanien, Polen, Österreich, denNiederlanden, der Schweiz und in Frankreich bei Nocibe)."Wir freuen uns, Keys Soulcare bei Douglas zu lancieren, weil die Marke so gutzu unserer eigenen Mission passt. Keys Soulcare und Douglas stehen gleichermaßenfür Selbstvertrauen und Empowerment. Es geht darum, unsere Kunden jeden Tag zuinspirieren und zu ermutigen, ihre ganz eigene und individuelle Schönheit zuleben." sagt Tina Müller, Chief Executive Officer der Douglas-Gruppe. "AliciaKeys ist eine solche Inspiration, und wir sind sehr stolz darauf, ihre Visioneiner tiefgründigen Sichtweise auf Schönheit zu erzählen."