Heute passiert im Grunde an den Märkten recht wenig (man wartet auf die Aussagen von Jerome Powell sowie auf die US-Verbraucherpreise morgen) - im heutigen Marktgeflüster geht es daher um die Themen Bitcoin, die Wall Street und um Deutschland. Bitcoin hat nun eine Marktkapitalisierung wie Tesla - mit Tesla und Bitcoin ergibt sich geradezu ein Traumpaar der Märkte. Ist der Anstieg der Wall Street und seiner Aktienmärkte wie auch von Bitcoin und anderen Kryptowährungen letztlich nur ein Ausdruck von völlig überschießender Liquidität, also einer Asset-Inflation als Vorläufer der "klassischen" Inflation (Verbraucherpreise)? Im Video geht es auch um die Frage, was Deutschland in den letzen Jahren falsch gemacht hat..

Das Video "Bitcoin, Wall Street, Inflation!" sehen Sie hier..