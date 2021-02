Lakeside Software integriert sich mit ServiceNow für ein proaktives IT-Service-Management

Boston (ots/PRNewswire) - Lakeside Software gab heute die Verfügbarkeit von

lysis) bekannt, einer App für ServiceNow, die Endpunkt-Intelligenz liefert, um

proaktive Service-Desk-Operationen zu ermöglichen und die Effizienz der

Mitarbeiter zu verbessern.



Die Integration bietet Kontext für die Ursachenanalyse innerhalb der ServiceNow

IT Service Management-Plattform, einschließlich Gerätedetails, Bewertung der

Endbenutzererfahrung, Top-Probleme und kritische Sensoren. Die Sensoren von

Lakeside erkennen ungünstige Bedingungen und Anomalien, die zusammen mit

Lösungsvorschlägen angezeigt werden, damit die Mitarbeiter Probleme proaktiv

angehen und die Auswirkungen auf die Produktivität minimieren können.





Wenn eine tiefergehende Analyse erforderlich ist, können die Agenten mit einer
Momentaufnahme der Leistung, die bei der Erfassung des Tickets gemacht wurde, in
der Zeit zurück zum Ort des Geschehens reisen. Mit der Black-Box-Funktion von
Lakeside ist es nicht mehr notwendig, mit dem Mitarbeiter, der das Ticket
eingereicht hat, in Kontakt zu treten, so dass dieser ohne Unterbrechung
weiterarbeiten kann.

"Die Integration von Lakeside für ServiceNow ermöglicht einen effizienteren
Service-Desk-Betrieb, da die Agenten die nötige Intelligenz erhalten, um
Probleme proaktiv zu lösen, ohne den Endbenutzer einzubeziehen", sagt Mark
Slaga, General Manager of Digital Workplace Services bei IBM. "Mit der Ergänzung
der branchenweit einzigartigen Sensoren von Lakeside innerhalb der
ServiceNow-Plattform und der Fähigkeit von IBM, benutzerdefinierte Sensoren zu
erstellen, können wir den Remote-Support beschleunigen, die Servicequalität
verbessern und Produktivitätsblockaden durch vorausschauendes Management nahtlos
beseitigen."