Mittels 3-Drucktechnologie MED hergestelltes Medikament erhält IND-Zulassung der US-amerikanischen FDA

Triastek, Inc. („Triastek“), ein auf den 3D-Druck von Arzneimitteln spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen, meldete heute, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA seinem Antrag auf Investigational New Drug (IND) 505(b)(2) für sein erstes 3D-gedrucktes Arzneimittel T19, das für die Behandlung von rheumatoider Arthritis (RA) indiziert ist, stattgegeben hat. Triastek verfügt über die weltweiten geistigen Eigentumsrechte an der selbst entwickelten 3D-gedruckten Formulierung T19.

Das durch den 3D-Druck ermöglichte neuartige Design bewirkt, dass T19 wie ein chronotherapeutisches Medikamentenverabreichungssystem funktioniert, das auf den zirkadianen Rhythmus der RA-Symptome einwirkt. Die Patienten nehmen T19 vor dem Schlafengehen ein und der Wirkstoff in der Tablette wird verzögert freigesetzt, sodass die Blutkonzentration in den frühen Morgenstunden am höchsten ist, wenn die Symptome wie Schmerzen, Gelenksteifigkeit und Funktionsstörungen besonders akut sind. Mithilfe der 3D-Drucktechnologie Melt Extrusion Deposition (MEDTM) weisen die T19-Tablettenstrukturen eine dreidimensionale Form auf, die eine präzise Steuerung der Wirkstofffreisetzung ermöglicht, um die gewünschte Target-PK im menschlichen Körper zu erreichen und so auf ungedeckte Bedürfnisse von RA-Patienten eingehen zu können.