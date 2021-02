Anfang 2015 markierte der deutsche Automobilsektor auf seinem Höhepunkt ein Niveau von 2.051 Punkten. Noch im selben Jahr stürzte der Kurs in den Bereich von 1.250 Punkten ab, dies war der Beginn des langfristigen Abwärtstrendkanals, der in seiner Spitze auf 660,30 Punkten bis Mitte März 2020 abwärts reichte. Von diesem Niveau aus konnte sich das Barometer jedoch recht schnell wieder erholen und stieg in den folgenden Monaten an seinen übergeordneten Abwärtstrend um 1.500 Punkten sowie einen dort ansässigen Horizontalwiderstand an. In der abgelaufenen Woche kam es zu einem dynamischen Ausbruch darüber und Kaufsignal.

Automobilbranche wieder im Aufwind

Obwohl der US-Elektroautohersteller Tesla sehr viel höher bewertet ist als die deutschen und etablierten Produzenten, haben diese die Aufholjagd begonnen. Aus technischer Sicht lässt sich oberhalb von 1.500 Punkten nun weiteres Kurspotenzial zunächst an 1.700/1.770 Punkte ableiten. Vorrangiges Ziel ist das Hoch aus Anfang 2018 bei 1.864 Punkten zu nennen. Bis dahin könnte der DAX-Automobilsektor zulegen, allerdings sollten zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen stets einkalkuliert werden. Bärische Signale würde der Index dagegen aussenden, wenn ein Niveau von 1.420 Punkten unterschritten wird. Dann müssten noch einmal die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 1.330 Punkten als Unterstützung zum Einsatz kommen.