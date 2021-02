Lichtblicke / Kommentar von Ralf Heidenreich zu Exporten

Mainz (ots) - Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind heftig undwerden uns noch lange begleiten. Vielen Kleinunternehmen etwa in Gastronomieoder Handel hat sie sogar die Existenz gekostet. Das ist bitter. Allerdings gibtes auch Lichtblicke. So wurden zu Beginn der Pandemie, wahrscheinlich auchbedingt durch den Schock, die gesamtwirtschaftlichen Folgen gravierendereingeschätzt, als sie es nun tatsächlich sind. So wurde zum Beispiel befürchtet,dass Corona womöglich noch schlimmere Konsequenzen haben würde als dieFinanzkrise des Jahres 2008. Diese Prognose hat sich etwa für die Exporteglücklicherweise nicht bestätigt, wie die jüngsten Daten des StatistischenBundesamtes belegen. Auch andere bedeutende Wirtschaftsnationen kommen besserals erwartet durch die Krise. Die USA zum Beispiel oder China. Die Volksrepublikhat bei den Exporten das Vorkrisenniveau sogar schon wieder erreicht. SolcheEntwicklungen bergen allerdings auch eine große Gefahr, nämlich schnell wiederzur Tagesordnung überzugehen. Was nicht passieren darf. Vielmehr müssen dierichtigen Schlüsse gezogen werden. Dazu gehört zum Beispiel die Einsicht, dasses der Exportnation Deutschland nur dann gut gehen kann, wenn auch in anderenLändern das Virus beherrscht wird und sich dort die Wirtschaft positiventwickelt. Dazu gehört aber auch ein geschärftes Bewusstsein, dass bei denLieferketten die Abhängigkeit von China unbedingt reduziert werden muss. Unddass die Produktionskosten zwar ein enorm wichtiger Faktor sind, aber eben nichtder alles Entscheidende.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/4834514OTS: Allgemeine Zeitung Mainz