et fusion Genève, le 9 février 2021 – Suite à la signature le 5 novembre 2020 d’un Memorandum of Understanding (MoU) contraignant (voir communiqué du 5 novembre 2020), Banque Profil de Gestion SA (BPDG), son actionnaire actuel de référence (Banca Profilo S.p.A) ainsi que les actionnaires de la société One Swiss Bank SA (OSB) ont signé ce jour deux contrats de vente d’actions formalisant, d’une part, le rachat par BPDG de 100% du capital de OSB et, d’autre part, la cession par Banca Profilo SpA des 60.4% d’actions qu’elle détient dans BPDG aux actionnaires actuels de OSB. La transaction est notamment conditionnée à l’agrément formel de la FINMA (et aux conditions d’un tel agrément) ainsi que, le cas échéant, de toutes autres autorités prudentielles compétentes. Comme annoncé le 5 novembre dernier, l’opération impliquera le versement préalable par BPDG d’un dividende extraordinaire aux actionnaires existants d’un montant de CHF 8 millions, puis la fusion subséquente par absorption de OSB par BPDG. Les prix agréés dans le cadre du MoU, tels que communiqués le 5 novembre 2020 sont confirmés, sous réserve de mécanismes contractuels d’ajustement de prix applicables au closing. Le closing de l’opération est prévu d’ici au 31 mai 2021, étant précisé que les parties pourront selon les contrats signés renoncer à la transaction à défaut de closing dans ce délai. Dans ce contexte, il est prévu que le contrat de Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale de BPDG prenne fin au 31 mai 2021. Le nouveau nom de la Banque ainsi que la future composition du conseil d’administration et de la direction générale feront l’objet d’une communication séparée. La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d’éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale. Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter : Banque Profil de Gestion SA

Silvana Cavanna

Présidente de la Direction Générale

Courriel : investorrelations@bpdg.ch

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch





