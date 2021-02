Kymeta erweitert seine Lösungen der nächsten Generation mit Erhältlichkeit des u8 GOV-Terminal und u8 GO im Handel

The u8 GOV terminal and u8 GO provide the complete connectivity solution for on-the-go communications. (Photo: Business Wire)

Das u8 GOV-Terminal umfasst ein FIPS, 140-2 Level 3 TRANSEC Modul und erfüllt die Nachfrage von taktischen Benutzern in Szenarios von Regierung und Militär, die sichere Daten, Voice- und Video-Konnektivität für hoch mobile und sonstige Anwendungen mit schneller Reaktionszeit erfordern. Das u8 GOV-Terminal deckt das gesamte Ku-Band ab und ist heute als gebrauchsfertiges Terminal mit Satelliten- und Mobilfunkmodem sowie mit SD-WAN-Kapazitäten erhältlich. Es entspricht bestehenden, vom National Institute of Standards and Technology (NIST) definierten Sicherheitsanforderungen.

„Die Kymeta Lösungen decken den entscheidenden Bedarf von Militär, Ersthelfern und Handelskunden, indem sie eine stete, durchgehende Anbindung an mobile Plattformen bieten, wodurch die Kommunikation von unterwegs so nahtlos und zuverlässig wie nie zuvor wird“, sagte Rob Weitendorf, Vice President, Business Development von Kymeta.

Auch die tragbaren u8 GO-Terminals sind seit heute in zahlreichen Konfigurationen erhältlich, darunter als ODU-, kommerzielle und GOV-Terminals. Mit einem gehärteten und robusten Versandgehäuse zum Schutz wird der sichere Transport möglich, ihre integrierte Transporthalterung unterstützt eine einfache Kommunikation in der Pause (communications on the pause, COTP) und unterwegs (communications on-the-move, COTM). Diese Konfiguration für den Transport lässt sich einfach manövrieren. Sie eignet sich ideal für den raschen Einsatz und wurde hinsichtlich der Erfüllung militärischer Standards, einschließlich MIL-STD-810H, Transit Drop, Transportation Shock und Loose Cargo Vibration, getestet. Das u8 GO umfasst eine Wechselstrom/Gleichstrom-Versorgung für den Außenbereich, unterstützt die Kommunikation in der Pause (COTP) mit einem 25-Grad-Kippmechanismus und kann zum problemlosen Gebrauch in vielerlei Anwendungsfällen auch an Fahrzeugen befestigt werden.