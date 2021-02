Heineken setzt für seine Cloud-Transformation auf Aviatrix

Aviatrix, die Plattform für Cloud-Netzwerke, gab heute bekannt, dass HEINEKEN, die international am weitesten verbreitete Brauerei und der führende Entwickler und Vermarkter von Premium-Bier- und Cidre-Marken, Aviatrix für die digitale Multi-Cloud-Transformation einsetzt, um die am besten vernetzte Brauerei der Welt zu werden.

Die Anforderungen an die Cloud-Netzwerkinfrastruktur von HEINEKEN erfordern eine Bereitstellung innerhalb von Minuten, anstatt von Tagen oder Wochen. Um die digitale Transformation des Unternehmens voranzutreiben, setzt HEINEKEN auf Cloud-basierte Dienste, die Daten in Einblicke verwandeln. Durch die Zusammenarbeit mit Aviatrix war das Connectivity Team von HEINEKEN in der Lage, auf der Basis von standardisierten Entwürfen eine Plattform aufzubauen, die die erforderliche Geschwindigkeit und Agilität bietet. Diese ermöglicht es nun dem Connectivity Team, die notwendige Supportfähigkeit aufrechterzuhalten, ohne den Functional Development Teams Freiheit, Tempo und Agilität zu nehmen.