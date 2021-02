---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 9. Februar 2021) - Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das echte

3D-Brust-CT-Bildgebungstechnologie für die Früherkennung, Diagnose und Behandlung von Brustkrebs vermarktet, freut sich, seine mit Spannung erwartete Brust-CT-Plattform izoview vorzustellen.



Konzeptbild. Nicht zum Verkauf in den Vereinigten Staaten.

MARKENANMELDUNGEN



Zur Erweiterung seines Portfolios an geistigem Eigentum hat das Unternehmen eine Reihe von Markenanmeldungen in Kanada, den USA und Europa eingereicht. Beantragt ist der Schutz des erkennbaren Namens, des Namens des Plattformgeräts und der Logos des Unternehmens.



CEO Robert Thast erklärt: "Die izoview-Plattform wird zwar noch nicht zum Verkauf angeboten, doch sichern wir weltweit wichtige Grundlagen, von denen das Unternehmen und Patientinnen in den kommenden Jahren profitieren werden. Wir werden weiterhin für die Zukunft planen und nach Möglichkeiten suchen, die Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen und so Patientinnen schneller Zugang zu Brust-CT zu verschaffen."



DAS IZOVIEW-LOGO



Das Wort 'isotropic' wurde von Brust-CT-Hauptgründer und Unternehmensleiter Dr. John M. Boone geprägt. Es beschreibt die Technologie und wurde seither von der Brustbildgebungsbranche übernommen. Isotrop bedeutet "in alle Richtungen einheitlich". Das Unternehmen und die Plattform selbst wurden so benannt, da der Begriff die einzigartigen 360-Grad-Bilderfassungs- und Anzeigefunktionen des Geräts wiedergibt.