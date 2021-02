Andersen Global erweitert seine Präsenz in Mauritius mit dem Beitritt des Kooperationspartners Prism Chambers

Prism Chambers, die 2019 von Geschäftsführerin Johanne Hague gegründet wurde, ist auf alle steuerrechtlichen Aspekte auf lokaler und internationaler Ebene spezialisiert und konzentriert sich auf Mandanten im afrikanischen Markt. Darüber hinaus bietet die Kanzlei ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen in den Bereichen Bank- und Finanzwesen, Unternehmen und Handel, Privatkunden, Insolvenzen, Wettbewerbsrecht, Medien- und Entertainment sowie Immobilien und Grundstücke.

„Wir streben nach Exzellenz und haben das Ziel, ein Benchmark-Unternehmen für juristische Dienstleistungen in Mauritius zu sein“, erklärte Johanne. „Wir sind derzeit die einzige Anwaltskanzlei im Land, die sich auf Steuerrecht spezialisiert hat und sowohl Beratungs- und Transaktionstätigkeiten als auch Steuerstreitigkeiten abdeckt, was uns einen Wettbewerbsvorteil in unserem Markt verschafft hat. Da unser Ansatz, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, weiterhin oberste Priorität hat, stärkt diese Zusammenarbeit unsere Möglichkeiten, nahtlose Best-in-Class-Dienstleistungen anzubieten, während wir global weiter wachsen.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Unsere Zusammenarbeit mit Prism Chambers baut auf unserer Strategie auf, über unsere Mitglieds- und Kooperationsfirmen ein umfassendes Angebot an integrierten Dienstleistungen anzubieten. Johanne und ihr Team engagieren sich nachweislich für Verantwortlichkeit und Transparenz und haben enge, funktionierende Beziehungen zu unseren anderen Mitglieds- und Kooperationsfirmen in der Region aufgebaut. Dies schafft Synergien in unserer gesamten Organisation, während wir in der Region Afrika weiter Fuß fassen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 245 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

