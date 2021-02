KAUFALARM bei GOLDMINEN! In der aktuellen „Everything-Bubble“ muss man inzwischen schon mit der Lupe nach Top-Anlagen suchen! Es gibt sie aber: Goldminen sind derzeit so günstig wie selten! Zuschlagen!

SENSATIONS NEWS: Tarachi als wohl günstigster Goldproduzent der Welt!!!

Produktionsaufnahme bereits für Q3 2021 geplant!!!

Tarachi Gold (WKN: A2P2ZP / DE: 4RZ / CA: TRG) beobachten wir bereits seit Anfang Juli 2020, als wir Ihnen diese Aktie auch zum ersten Mal vorgestellt haben. Schnell konnte sich der Kurs damals auf über 0,50 Euro fast verdoppeln.

Mit der Korrektur der Edelmetalle und durch die die frei gewordenen Stücke aus einer günstigen Finanzierung machten auch einige Spekulanten Kasse! Das brachte die Aktie unter Druck, ohne dass sich fundamental etwas geändert hätte! Ganz im GEGENTEIL!!! Jeder der kürzlich noch Stücke abgegeben hat, wird sich zeitnah sehr ärgern, denn das Comeback ist eingeläutet: Die Aktie dreht bereits unter hohen Volumina nach oben!

Die Firma ist mit nicht mal 20 Mio. CAD Börsenwert ein unglaubliches Schnäppchen, denn mindestens 8 Mio. CAD liegen bar in der Kasse. Somit hat die Firma keinerlei finanziellen Druck und kann ihre Pläne nun Zug um Zug umsetzen!

Erste regelmäßige Cashflows noch in diesem Jahr

Sollten Sie den damaligen rasanten Anstieg verpasst haben, bietet sich nun eine erstklassige Gelegenheit zum NEU-Einstieg oder Zukauf, denn das Unternehmen steht vor einer absoluten Neubewertung! Die Bohrer drehen sich, hier erwarten wir zeitnah weitere Bohrergebnisse und nun kommt noch die HAMMER-Meldung, dass eine Produktionsaufnahme noch in diesem Jahr erfolgt!!

Bedenken Sie, dass die Gesellschaft schon bald Gold produzieren wird und das gerade mal mit einer Bewertung von 13 Mio. EUR! Das ist völlig absurd aber auch zugleich eine einmalige Chance, denn der Kurs kann sich in der nächsten Zeit Vervielfachen!!!

Kennen Sie einen angehenden Produzenten zu dieser Bewertung? Wir nicht! Tarachi wäre damit in der Lage die aktuell sehr hohen Goldpreise zu nutzen, um jede Menge freien Cashflows zu generieren! Das käme einer echten Gelddruckmaschine gleich!

Daher gehen wir auch davon aus, dass sich der Kurs wieder sehr schnell in Richtung des Jahreshochs bei 1 CAD bewegen wird! Das wären derzeit über 200% Kursplus.

So eine Chance mit Ansage ergibt sich nur sehr selten. Bedenken Sie zudem, dass die Firma immer noch auf rund 8 Mio. CAD Cash sitzt, das entspricht fast 40% der Gesamtbewertung! Wirklich eine völlige Fehlbewertung – aber genau das ist die Chance! Hier muss früher oder später eine massive Kursanpassung nach oben erfolgen!

TARACHI GOLD unterzeichnet die Kaufvereinbarung für das MAGISTRAL MILL und TAILINGS PROJEKT in Durango, Mexico

Es ist tatsächlich möglich! Normalerweise sieht der typische Chart eines erfolgreichen Rohstoffunternehmens wie unten im Chart aus, doch Tarachi wird mit einem Schlag mehrere Schritte in dieser Unternehmensentwicklung überspringen! Zumindest vom Projektstatus her, doch die Bewertung hinkt noch etliche Meilensteine hinterher. Doch dies wird sich sehr schnell ändern.

Quelle: Eigene Darstellung

Tarachi Gold (WKN: A2P2ZP) hat es auf einen Schlag fertig gebracht, gleich mehrere Schritte im Minenzyklus zu überspringen und steht somit vor einer Produktionsaufnahme!

Das Unternehmen hat einen Kaufvertrag mit Manto Resources S.A. de C.V. zum Erwerb der Magistral del Oro Verarbeitungsanlage in Durango, Mexiko unterzeichnet.

Die Akquisition ermöglicht es nun, schon kurzfristig in die Produktion einzusteigen und einen freien Cashflow zu generieren! Was für eine Newsbombe!!! Und jetzt schauen Sie sich dazu bitte den lächerlich günstigen Firmenwert von etwa 12 Mio. CAD an (Börsenwert abzüglich der Kasse)! Man muss wirklich kein Hellseher sein, um zu verstehen was der Aktienkurs demnächst machen wird...

Die Details der Akquisition sind ein Traum:

Auf einer Fläche von 600 Hektar und einer Verarbeitungskapazität von 1.000 TPD umfasst die Liegenschaft die Magistral-Mühle, eine Verarbeitungsanlage und eine Anlage zur Entsorgung von Halden

Historische Ressourcenschätzungen für die im Bergbaumaterial vorhandenen Goldrückstände beinhalten u.a.:

Corporation Ambiental de Mexico S.A. de C.V. im Jahr 2011: 1,29 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,06 g / t Gold



Ein bislang noch unveröffentlichter PEA-Bericht für 2018: 1,30 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,11 Gramm / Tonne Gold. Dieser PEA-Bericht soll bereits kurz nach dem Closing der Akquisition upgedated und veröffentlicht werden!



Die Liegenschaft ist über eine asphaltierte Autobahn erreichbar, 175 km von Parral, Chihuahua und Santa Maria del Oro, etwa 5 km südlich des eigenen Grundstücks

Und lesen Sie, was der CEO von Tarachi, sinngemäß dazu sagt:

„Diese Akquisition bietet Tarachi die Möglichkeit, den Wert der hohen Goldpreise zu realisieren. Das Unternehmen wird nun sowohl hochwertige Goldexplorationsprojekte als auch laufenden Cashflow aus verarbeiteten Goldrückständen haben. Wir sind vollständig finanziert, um diese Akquisition durchzuführen und die Anlage in Produktion zu bringen. Das Unternehmen hat das unglaubliche Glück, sich einen so begehrenswerten und bahnbrechenden Vermögenswert gesichert zu haben. Bei unserem letzten Besuch vor Ort war das gesamte Team beeindruckt von dem neuwertigen Zustand der Anlage und der Nähe der Rückstandsmaterialien, die sich direkt vor der Haustür befinden.“

Quelle: Tarachi Gold

Das bedeutet:

Während die allermeisten Gold-Firmen hoffen müssen, dass Sie zu Beginn einer zukünftigen Produktionsaufnahme (sofern es dazu überhaupt kommt) auch die Goldpreise entsprechend hoch sind, kann Tarachi die aktuell hohen Preise sofort nutzen und maximalen Profit draus schlagen!

Dieser Profit kann dann wieder in die weiteren Explorations-Arbeiten gesteckt werden! Denn der Jackpot ist nicht die Produktion, sondern die Entdeckung neuer hochgradiger Goldvorkommen! Denn damit wäre man ein Übernahmekandidat!

Die Einnahmen aus der kommenden Produktion sind allerdings Gold wert, denn damit muss die Firma nicht ständig auf Kosten der Aktionäre frisches Geld am Kapitalmarkt besorgen! Somit bliebe enormes Performance-Potential erhalten!

Extrem aktionärsfreundliche Akquisitions-Konditionen!!!

Wem das alles noch nicht gut genug klingt, dem dürften spätestens die Akquisitionsdetails mehr als überzeugen, denn aktionärsfreundlicher könnten diese gar nicht sein.

Denn die Gegenleistung für den Erwerb besteht initial aus 4.000.000 Aktien sowie einer Lizenzgebühr von 15% des Nettogewinns (Royalty). Das sind bei derzeitigen Aktienkursen gerade einmal 850T Euro, zusätzlich noch eine Barkomponente in Höhe von 1,17 Mio. USD. Kein Problem für Tarachi, denn die Kasse ist voll, was für ein Lucky Buy!!!

Hinzu kommen weitere Zahlungen in Form von Aktien und Cash, ALLERDINGS erst bei Erreichen bestimmter Meilensteine, u.a. Produktionsbeginn der Anlage. Somit zahlt Tarachi erst, wenn sie Geld einnehmen, zudem ist die Verwässerung für die Aktionäre sehr überschaubar!

Vergleichen Sie dies bitte mit den völlig überteuerten Übernahmen, die derzeit im Biotech und Software/Cloudsektor stattfinden! Tarachi Gold (WKN: A2P2ZP) erwirbt hier harte Werte zu einem absoluten Schnäppchenpreis und keine „Zukunftsvision“ in Form von tonnenweise Goodwill!

Die Geologen von Tarachi haben den perfekten Riecher

Sensationelle High-Grade Bohrergebnisse auf der La Dura Mine bestätigen das immense Potential!!

Die historische La Dura Mine auf der Jabali Konzession ist eines der vielen Highlights des Unternehmens, das über eine Vielzahl dieser extrem aussichtsreichen Liegenschaften verfügt. All diese Gebiete separat für sich betrachtet, bieten ein ungeahntes Potential, dass die Gesellschaft jederzeit zu einer Neubewertung führen kann.

Das unterirdische La Dura-Bohrprogramm testet die Abwärts- und mögliche Eintauchmöglichkeiten in weitere Mineralisierungen. Das Gebiet stieß bereits im Sommer 2020 auf großes Interesse der Geologen von Tarachi. Frühere Explorationen und Bohrungen auf Jabali basierten auf einer Nord-Süd-Interpretation der mineralisierten Strukturen.

Auf regionaler Ebene gibt es einen nördlichen Trend. Die detaillierte Kartierung durch das geologische Team von Tarachi Gold hat eine Reihe von steil abfallenden Ost-West-Knackbrekzien identifiziert, die lokal die hochgradige Goldmineralisierung kontrollieren. Die aktuellen Bohrergebnisse zeigen, dass die Geologen wieder einmal einen richtigen Riecher bewiesen haben.

4,54g / t Gold auf 20,1 m

Quelle: Tarachi Gold

Auch der Vice President of Exploration, Lorne Warner, ist mehr als glücklich über die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft:

„Ich bin sehr beeindruckt von der Qualität unserer ersten Bohrergebnisse aus der historischen Mine La Dura. Es ist aufregend, solch hochwertige Mineralisierungen so nahe an den milliardenschweren Minen wie Mulatos und La India zu bohren. Alle veröffentlichten Tests sind ermutigend und Bohrloch 05 zeigt insbesondere die breite Anordnung der Mineralisierung sowie die hohen Goldgehalte, die bei unseren Konzessionen auftreten. Tarachi ist gut finanziert und erkundet diesen produktiven Bezirk aggressiv nach wirtschaftlichen Goldmengen. Derzeit drehen zwei Bohrgeräte vor Ort, eine in der historischen Mine La Dura und die andere in der Scherzone San Javier.“

Weitere unglaubliche 5,05 g/t über eine Länge von 20,75m sorgen beim Management für Feierstimmung!!

Auch das nächste Bohrloch glänzt mit unglaublichen Ergebnissen. Dabei werden sogar 14,5g /t Gold über eine Länge von 6m erreicht. Doch im Gegensatz zu Bohrloch 05 überrascht das Bohrloch 06 mit weiteren äußerst interessanten Erkenntnissen, die zu einer signifikanten Steigerung des Potentials der Mine führen könnte.

Quelle: Tarachi Gold

5,05g / t Gold auf 20,75 m inklusive 14,5g/ t Gold auf 6,10m

Denn das Bohrloch 06 bestätigte nicht nur die bekannte gigantische Hauptgoldzone, sondern entdeckte weitere Goldanreicherungen unterhalb dieser Zone. Somit könnte die Entdeckung noch um einiges größer sein als bislang angenommen. Besser könnte es für Tarachi also gar nicht laufen.

Quelle: Tarachi Gold

Liegenschaften von Tarachi in Reichweite von milliardenschweren Goldvorkommen

Insbesondere die Nachbarminen dürften sehr an neuem goldhaltigem Material für ihre Minen interessiert sein! Zusammen mit den neuen Gebieten verfügt das Unternehmen nun über eine gigantische Gesamtfläche von 3.708 Hektar!

Quelle: Tarachi Gold

Wie man der Grafik sehr schön entnehmen kann, befinden sich die nördlichen Gebiete Chivitas, Pretoria und San Javier im gleichen Mineralisierungstrend wie die La India Mine von Agnico Eagle. Allein diese Mine produzierte in 2018 knapp über 100.000 Unzen Gold.

Im südlichen Teil von Tarachi liegt das Jabali Gebiet und die neu erworbenen Gebiete sehr nah an der Mulatos Mine von Alamos Gold.

Diese Mine produzierte in 2018 sogar über 170.000 Unzen Gold und verfügte in 2019 über eine bestätigte Ressource von knapp 1,6 Mio. Unzen Gold, Tendenz steigend.

San Javier könnte zeitnah zum Joker werden!! Hier schlummert ein gigantisches Vorkommen mit über 30g / t Gold!!

Neben der kommenden Produktion in Durango, Mexiko, will nun Tarachi auch auf seiner äußerst erfolgsversprechenden Liegenschaft San Javier eindeutige Fakten schaffen. Historische Bohrungen bestätigten bereits extrem hohe Goldgehalte, die nun nochmals durch ein neues Bohrprogramm bestätigt werden sollen.

Quelle: Tarachi Gold

Bedeutende historische Bohrergebnisse bei der San Javier-Konzession:

Gold (g / t) Kernlänge (m)

SJA14-002 34.5 5.0

SJA14-004 24.3 3.0

Diese überragenden Ergebnisse sprechen für sich, könnten aber erst den Anfang eines noch viel größeren Vorkommens darstellen. Mit einem HQ-Diamantbohrprogramm von knapp 900m im ersten Schritt, möchte sich die Gesellschaft auf eine nordwestlich verlaufende Scherstruktur konzentrieren, die auch die bereits beschriebenen Bohrlöcher SJA14-002 und 004 enthalten. Diese beiden Löcher sind ungefähr 100 Meter voneinander entfernt, ohne dass zwischen oder nach dem Eintauchen weitere Bohrungen durchgeführt wurden.

Die Goldmineralisierung der Scherzone in San Javier bleibt entlang des Streichens und in der Tiefe offen und kann sich mit der Tiefe noch erweitern. Somit lässt sich aktuell noch gar nicht abschätzen welches Ausmaß diese Mineralisierung einnehmen könnte. Das Potential könnte dementsprechend gigantisch sein.

Durch aktuelle Untersuchungen aus dem Sommer und aufgrund früherer Arbeiten besteht eine mögliche Mineralisierung unterhalb der Bohrtiefe, die sich über Hunderte von Metern südlich entlang des projizierten Scherzonentrends erstrecken könnte. Es stehen extrem spannende Wochen an.

Lorne Warner, Vice President of Exploration von Tarachi, sieht die aktuelle Entwicklung auf San Javier ebenso spannend:

„Wir freuen uns sehr, bald mit unserer ersten Bohrphase in San Javier mit neun geplanten Bohrlöchern auf insgesamt 864 Metern beginnen zu können. Ziel wird es sein, die bereits sehr guten Ergebnisse nochmals zu bestätigen und wohlmöglich eine noch viel größere Mineralisierung zu entdecken. Weitere Bohrungen werden mit Sicherheit folgen. “

Tarachi Gold: Ein MUSS für jedes Depot – Kursexplosion jederzeit möglich

Noch völlig unbekanntes Unternehmen am Kurszettel



Sehr geringe Anzahl an ausstehenden Aktien



Private Placement über zu 10 Mio. CAD sorgte kürzlich für volle Kassen



Extrem erfahrenes Management Team



Einer der günstigsten Gold Produzenten der Welt, Produktionsaufnahme soll bereits in Q3 2021 erfolgen



Vier neue Konzessionen in unmittelbarer Nähe zur Mulatos Mine



Gebiete befindet sich in unmittelbarere Nähe zur La India Mine von Agnico Eagle und zur Mulatos Mine von Alamos Gold



In 2018 mehr als 450.000 Unzen Gold und mehr als 4 Mio. Unzen Silber in der Sierra Madre im Osten von Sonora produziert



Extrem hochgradige Projekte mit historischen bis zu 110g Gold pro Tonne auf 1,32m



Phase 1 Explorationsprogramm mit 2.000m Diamantbohrung ist gestartet



Phase 2 Programm mit 5.000m Diamantbohrprogramm startet im September



San Javier mit über 30g /t Gold auf einer Länge von 5m



La Dura mit 4,54g / t Gold auf einer Länge von 20,1m und zusätzlich 5,05g /t auf einer Länge von 20,75m



Massiver positiver Newsflow in den nächsten Wochen und Monaten erwartet



Ähnlicher Kursverlauf wie bei Vizsla Resources erwartet!!!



Hinter Vizsla und Tarachi steckt der gleiche Macher: Michael Konnert!!! Konnert übernimmt ab sofort den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Tarachi, dies zeigt ebenfalls das enorme Potential



Großteil der Aktien in festen Händen

Fazit: Einen günstigeren Gold-Produzenten werden sie kaum finden – sofort zuschlagen!

Tarachi Gold (WKN: A2P2ZP) bietet nicht nur das Potential auf einen echten Vervielfacher, sondern liefert Ihnen dabei auch noch eine doppelte Gewinnchance:

Denn neben dem überragenden Explorationsprojekt im berühmten Goldgürtel der Sierra Madre im Osten von Sonora, Mexiko direkt neben den Top-Goldminen von Agnico Eagle Mines und Alamos Gold, verfügt das Unternehmen nun auch über eine Produktionsanlage, die zur Cashflow Maschine für das Unternehmen wird und somit die weiteren Explorationsarbeiten ganz von alleine finanziert! Die Anlage soll bereits in Q3 2021 in Produktion gehen!!!

In der Region des Explorationsgebietes wurden in 2018 mehr als 450.000 Unzen Gold und mehr als 4 Mio. Unzen Silber produziert. Kaum vorstellbar, dass Tarachi hier nichts findet!

Das Tarachi Projekt verfügt zudem bereits über historische Funde mit teilweise sensationellen Goldgraden von bis zu 110 g Gold pro Tonne über 1,32m. Zudem hat das derzeit laufende Diamantbohrprogramm über mehr als 5.000m das Potential, diese Top- Ergebnisse der Bodenproben zu bestätigen oder durchaus noch zu übertreffen.

Auch auf der Liegenschaft San Javier will das Unternehmen nun Fakten schaffen, wie es erst kürzlich in einer Pressemitteilung verlauten ließ. Mehr als 30g / t Gold über 5m wurden historisch hier bereits gefunden. Die Ergebnisse der aktuellen Bohrungen könnten noch dieses Jahr kommen!!!

Zuletzt veröffentliche das Unternehmen die ersten Ergebnisse der Bohrungen auf der historischen La Dura Mine. Mit 4,54g / t Gold auf einer Länge von 20,1m und weiteren 5,05g/ t Gold auf einer Länge von 20,75m konnte das Unternehmen ein erstes Statement setzen.

Die Geologen sind sich aber sicher, das ist erst der Anfang, das Potential in diesem Gebiet ist noch deutlich größer und gilt es jetzt sichtbar gemacht zu werden. Dies zeigte sich vor allem im Bohrloch 06, das nicht nur den Hauptgoldbezirk bestätigte, sondern unterhalb dieser Zone auf neue Vorkommen gestoßen ist. Wir erwarten zeitnah weitere Bohrergebnisse!!

Kein Wunder, dass sich die Investoren in der letzten Finanzierung dicht gedrängt um das Unternehmen versammelten und jeder noch ein paar Stücke haben wollte. Auf Grund der massiven Überzeichnung wurde die letzte Finanzierungsrunde von 5 auf fast 10 Mio. CAD verdoppelt. Mit dem Mittelzufluss sind die kommenden Bohrprogramme sowie die Akquisition bereits jetzt voll finanziert. Die Investoren hatten Recht, denn sie haben in den wohl günstigsten Gold-Produzenten der Welt investiert!! Für gewinnorientierte Anleger und Schnäppchenjäger wird es jetzt Zeit Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden „Webseite“ genannt.

Die Inhalte der „Webseite“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der „Webseite“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Tarachi Gold wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen: