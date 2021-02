Brightcove erweitert mit der Einführung von Cloud Playout seine unübertroffene End-to-End-Videoplattform

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), der weltweit führende Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, gab heute die Einführung von Brightcove Cloud Playout bekannt, einer neuen Funktion, die die End-to-End-Videoplattform von Brightcove erweitert und das Unternehmen zu einem der wenigen Online-Videoanbieter macht, die diese Funktion anbieten. Brightcove unterstützt Unternehmen dabei, ihr Geschäft durch Video voranzutreiben, und bietet dafür ein komplettes Video-Ökosystem mit modernster Technologie, Tools, unvergleichlichem Wissen und Kundensupport an. Die Einführung von Cloud Playout erweitert das mit dem Technology and Engineering Emmy Award ausgezeichnete Brightcove-Angebot, denn die Kunden können durch die Konsolidierung aller Videoanforderungen auf einer einzigen Plattform nun noch mehr Zeit und Geld sparen.

Brightcove Cloud Playout ist eine brandneue Funktion der Lösung Brightcove Video Cloud, die es Content-Inhabern und -Organisationen ermöglicht, schnell und nahtlos einen Sendeplan sowohl von On-Demand-Videomaterial als auch von Live-Aufnahmen oder Veranstaltungs-Übertragungen in einem einzigen Stream zu programmieren. Dies sorgt für ein "Live-TV"-Erlebnis in Fernsehqualität, das vorab aufgezeichnete Inhalte nutzt, um das Publikum stärker einzubinden und neue Umsatzchancen zu schaffen. Dabei profitieren die Anwender von einem stark gestrafften Arbeitsablauf, da alle möglichen Videoanforderungen auf der einzigartigen All-inclusive-Plattform von Brightcove erfüllt werden.

Zu den ersten Nutzern dieser Funktion gehören neben dem langjährigen Brightcove-Kunden AMC auch das globale Unterhaltungsportal BookMyShow und andere Unternehmen. Im März 2021 wird SXSW Online als erster Brightcove-Kunde Cloud Playout für seine Konferenzen und Festivals nutzen.

“Horror-Genre-Enthusiasten sind eingefleischte Fans, und wegen der Auswirkungen von COVID-19 auf die Halloween-Feierlichkeiten haben wir uns für die Durchführung von ShudderFest entschieden, einem simulierten 24-Stunden-Live-Event nur für diese Zielgruppe", sagte Mike Zagari, ausführender Produzent von ShudderFest. "Mit Cloud Playout von Brightcove konnten wir unser Content-Material schnell zusammenstellen und Zeit bei unseren Video-Workflows sparen. Außerdem konnten wir unsere globale Fangemeinde erreichen, indem wir die Veranstaltung für jede Zeitzone auf der ganzen Welt problemlos in einer Schleife wiedergeben konnten."