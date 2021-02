Galaxy Digital nimmt an dem Canaccord Genuity 2021 Digital Asset Symposium teil

NEW YORK, 9. February 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital (TSX: GLXY), ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, gab heute bekannt, dass Mike Novogratz, Gründer, CEO und Chairman, Amanda Fabiano, Head of Mining, und Jon Kol, Vice President, Principal Investments, am Mittwoch, den 10. Februar 2021, auf dem Canaccord Genuity 2021 Digital Asset Symposium präsentieren werden.

Das Kamingespräch wird per Webcast verfügbar sein unter:

https://wsw.com/webcast/canaccord52/p1/1940325

Informationen zu Galaxy Digital

Die Mission von Galaxy Digital ist es, die Brücke zwischen der Kryptowelt und der institutionellen Welt zu sein. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io.

