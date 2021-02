Growatt wird größter Anbieter von Photovoltaik-Wechselrichtern in Brasilien

SAO PAULO, 9. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Growatt, einer der weltweit führenden Anbieter von Wechselrichtern, hat laut dem neuesten Marktbericht für dezentrale Photovoltaik des brasilianischen Forschungs- und Beratungsunternehmens Greener den ersten Platz unter den Wechselrichtermarken für den Versand von PV-Wechselrichtern für Privathaushalte in Brasilien belegt. Trotz der Pandemie schaffte es Growatt laut Bericht in der zweiten Jahreshälfte 2020 an die Spitze.

„Wir möchten uns bei allen unseren Partnern für ihre Beiträge zu dieser Leistung in Brasilien bedanken", erklärte Lisa Zhang, Marketingleiterin bei Growatt. Zhang führte den Erfolg auch auf den deutlichen Anstieg der Investitionen in Brasilien in den letzten Jahren zurück. „Wir haben uns der Entwicklung der Solarenergie in Brasilien verschrieben, ein Zentrum für technische Unterstützung in São Paulo und ein Callcenter in Maringá eingerichtet und ein viel stärkeres Team vor Ort aufgebaut, um einen hervorragenden Kundenservice bieten zu können."